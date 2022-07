OVA ŽENA JE KLJUČ ZA ĐOKOVIĆA I US OPEN?! Srbi u SAD vode kampanju za Novaka, preko nje žele da DOĐU DO BAJDENA, a ako im uspe...

Odlučili su da preduzmu konkretne korake i pokušaju da pomognu Novaku Đokoviću da zaigra na US openu, a dobili su i odgovor iz Bele kuće.

Zbog pravila SAD, srpski teniser trenutno nema pravo da uđe u državu, samim tim i da učestvuje na poslednjem grend slemu u sezoni.

Vremena za veliku promenu ima sve manje, a Srbi iz Amerike su nedavno odlučili da pošalju pismo predsedniku Džou Bajdenu.

Nebojša Jovanović, vlasnik kompanije "Sport menadžment", odlučio je uz konsultacije sa Srpsko-američkom glasačkom alijansom (SAVA) da pokrene političku inicijativu da se Đokoviću omogući dolazak u Njujork, navodi "Srpski Radio Čikago".

U pismu predsedniku Bajdenu i americkim zvaničnicima koji mogu uticati na odluku da se Novaku dozvoli učesce na turniru, Jovanović koristi specifičnu pravnu klauzulu, tj. Predsedničku Proklamaciju 10294 od “nacionalnog interesa”.

Sekcija 3(b) Predsednčke proklamacije dozvoljava izuzeće pojedinim stranim državljanima od postojećih Kovid protokola, ako se to smatra američkim nacionalnim interesom.

foto: EPA/NEIL HALL

Pored predsednika Bajdena, ovu odluku, odnosno izuzeće, mogu dodeliti Sekretari Blinken, Butigeg, ili Majorkas, kojima je takođe upućen zahtev.

- US Open je najveći teniski turnir na svetu, i on neće biti ono što jeste bez Novaka Đokovića. S obzirom na ekonomsku situaciju i krizu na svim nivoima, Amerika ne sme dozvoliti da se US Open ne odigra u svom punom sjaju i kapacitetu, što znači i dolazak Đokovića koji je tri puta krunisan na US Openu. Novak ne predstavlja nikakvu bezbednosnu pretnju, jedan je od najzdravijih ljudi na svetu zbog svog disciplinovanog života i služi kao uzor i inspiracija milionima širom sveta. U interesu je Amerike da najveći turnir sveta ugosti i najboljeg igrača sveta, posebno što je upravo osvojio sedmi Vimbldon u Londonu - poručio je Jovanović, koji je 22. jula poslao pismo predsedniku Džou Bajdenu.

Plan je da se preko političarke Klaudije Teni, koja je nedavno javno kritikovala zabranu koju između ostalih ima i Srbin, dođe do Bajdena, a ukoliko se to uskoro ostvari, moglo bi da dođe do drastične promene u poslednjim trenucima.

- Najvažniji razgovor i kosultacije nastavljamo sa republikanskom Kongresmenkom Klaudijom Teni i njenim timom, koja se jako zauzela da kontaktira predsednika Bajdena i predloži eventualnu proceduru u Kongresu. U tome pomaže i član naše SAVA organizacije, advokat Borko Komnenovic, nadgledajući moguće pravne parametre. U kontaktu smo i sa kongresmenom Frankom Mrvanom, demokratskim članom srpskog kokusa u čijem distriktu je veliki broj srpsko-američkih glasača, uključujući i sam "Srpski Radio Čikago". Bilo bi značajno imati saglasnost iz obe partije po ovom pitanju. Ostaje da se vidi da li će Novak Đoković ponovo briljirati pod svetlima Njujorka, ali najvažnije je da se sve više čuje glas i oseti pozitivan uticaj srpsko-američke zajednice u javnom diskursu - kaže dr. Olga Ravasi.

Jovanovic dodaje da je vreme od velikog značaja, jer US Open pocinje za nekoliko nedelja i razmatra sve mogućnosti.

- Obavestio sam Novakov tim o inicijativi. Na žalost politika se umešala u sve sfere života, uključujući i sport, koji bi trebao biti neutralan i univerzalan most među ljudima. Moramo se prilagoditi postojećoj situaciji, pa smo se i angažovali da se ovo pitanje reši na političkom nivou, jer je odluka sama po sebi političke prirode.

Kurir sport