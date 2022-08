NOVAKOVI NAVIJAČI POLUDELI ZBOG OBJAVE US OPENA: Hoću da gledam najbolje, a to je Đoković!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković po svemu sudeći neće moći da učsetvuje na predstojećem US Openu.

Ovo je nagovestio i zvanični sajt turnira saopštenjem u nedelju, da Novak Đoković ipak neće moći da uđe u zemlju i učestvuje na turniru u Njujorku.

Tačno sedam dana pre početka turnira, na zvaničnom Instagramu američkog grend slema, objavljena je slika najvećih imena koje ćemo gledati na turniru, ali se na njoj ne nalazi Đoković.

Navijači srpskog tenisera su u komentarima imali pregršt pitanja u vezi sa Novakovim nastupom

"Nemam ništa ni protiv koga, ali gde je Novak? Tri puta je bio šampion, trenutno je šesti na svetu. Volim sve što delite na vašem profilu, ali imajte malo poštovanja", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Hoću da gledam najbolje, a to je Novak Đoković."

US Open počinje 29. avgusta i traje do 11. septembra, a Novak je prošle sezone stigao do finala u kom je izgubio od Danila Medvedeva.

Đoković je vreme od Vimbldona do sada koristio kako bi trenirao i bio što spremniji za naredne izazove, iako je zbog kovid pravila morao da propusti masterse u Sinsinatiju i Montrealu.

Kurir sport