NI UZ STEPENICE NE MOGU DA SE PENJEM BEZ BOLOVA: Dobroćudni div sveta sporta i nakon završetka karijere ima STRAHOVITE probleme

Dobroćudni div sveta sporta, Huan Martin del Potro, otkrio je i da nakon završetka karijere ima ozbiljne probleme.

Popularni Delpo, teniser kojeg, čini se, nije moguće ne voleti, zbog enormnih problema sa kolenom imao je limitiranu karijeru koju je okončao u februaru ove godine.

U petak, 23. septembra, Del Potro će proslaviti 34. rođendan, a poslednjih nekoliko godina se mučio sa povredom kolena koju nije uspeo da sanira.

Poslednji meč odigrao je u Buenos Ajresu protiv Federika Delbonisa, a kada mu je postalo jasno da se meč bliži kraju, nije mogao da se smiri i bez reke suza odigra do kraja.

- Poslednji put kada sam uzeo reket u ruke, to je bilo u Buenos Ajresu. Međutim, odluka da igram tamo me je mnogo koštala. Kada su svi videli u kom sam stanju. to je bila prekretnica u mom životu. U prethodne tri godine, pre Buenos Ajresa, nikada nisam razmišljao o tome kako će biti ponovo kada se vratim na teren. Uvek sam bio na operacijama i pokušavao da se vratim sve dok nisam počeo da shvatam da je to sve manje moguće. Završio sam sa tretmanima i upitao sebe šta sada da radim. Da odbacim to sve ili da zaigram znajući da će to možda biti po poslednji put - rekao je Del Potro za "La Nasion" i nastavio:

- Kada sam završio pomislio sam da ako je to moj poslednji meč da je bilo uzbudljivo sa mojom majkom na terenu, sestrom, sa mojim ljudima u Argentini na turniru gde sam nastupao samo jednom. Mislim da je bilo spektakularno. Sada tražim tretmane kako bih poboljšao kvalitet života, a ne da bih igrao na nekom turniru - poručio je Del Potro i dodao da "sa jednom nogom ne možeš da igraš tenis".

foto: EPA/DANIEL MURPHY

Ipak, nijedan tretman nije dao adekvatne rezultate.

- Otišao sam u Švajcarsku da vidim još jednog doktora. Počeo sam sa još jednim tretmanom koju su preporučili drugi teniseri, ali za sada nema rezultata. Zamislite koliko sam frustriran kada nakon svake operacije i tretmana osećam da se ništa ne menja. Kao i uvek, zavlačim sebe i verujem u svaki novi tretman, ali me snažno pogodi kada ni taj ne uspe. Za ove tri i po godine to se uvek dešavalo. Danas, mogu samo da hodam, ne mogu da trčim na traci, dok ni uz stepenice ne mogu da se penjem bez bola. Ne mogu dugo da vozim bez da napravim pauzu da protegnem nogu. To je moj život koji je težak - zaključio je Del Potro.

Kurir sport