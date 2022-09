NADAL POKAZAO KOLIKO POŠTUJE FEDERERA! Rafa se čuvao Rodžerovu TAJNU, pa se posle oproštaja HITNO vratio kući!

Rodžer Federer je u petak u Londonu odigrao svoj poslednji meč u karijeri i to u paru sa Špancem rafaelom nadealom. Međutim, Rafa se odmah posle toga vratio kući, kako bi bio uz suprugu.

- Znao je da sam u teškoj situaciji, da je moje prisustvo u Lejver kupu izgledalo gotovo nemoguće. Deset dana pre nego što ja najavio povlačenje me je nazvao da mi kaže šta će se desiti. Bio je to težak razgovor, objasnio mi je kako je proveo poslednje mesece, bio je iskren. Rekao mi je da bi voleo da igramo njegov poslednji meč zajedno, ako mi to situacija dozvoljava. U to vreme, čak ni on nije bio uveren da je spreman da igra. Onda smo ponovo razgovarali i rekao mi je da bi rado igrao sa mnom u dublu. Na kraju sam imao sreće da sam mogao da proživim taj trenutak, za njega je to bio važan momenat i za mene velika čast - objasnio je Rafa.

Nije Rafael Nadal skrivao emocije u O2 Areni, pa je i zaplakao pred mnogobrojnim gledaocima.

- Emocije su se smirile. Bili su to veoma lepi i uzbudljivi trenuci, ali i pomalo tužni. Kombinacija osećanja. Odlazi jedna od najvećih ikona u istoriji sporta, neko ko je inspirisao ljude širom sveta, uključujući i mene. Nisam hteo da plačem, ali ja sam osetljiva osoba.

Španac je, uz Novaka Đokovića, bio jedan od najvećih rivala Federeru u karijeri.

- Uvek je to bilo veoma zdravo rivalstvo, još od prvog meča koji smo igrali u Majamiju 2004. godine. On je neko ko me je uvek inspirisao, neko od koga sam mnogo naučio i ko mi je pomogao da napredujem. Odlazi neko ko je u poslednjih deset godina stvorio veoma jaku vezu sa mnom. Zajedno smo iskusili mnoge stvari, stotine zajedničkih trenutaka na terenu i van njega. Ostaje sećanje na nekog neponovljivog, na sve što je uradio i kako je to uradio, na veličanstven i elegantan način, takođe na ljudskom nivou.

Istakao je Rafa da još ne razmišlja o penziji, iako je u jednom momentu ove sezone pomislio da više neće igrati.

- Mislim da život ne dozvoljava da planirate toliko unapred. Ni ne razmišljam o tome, biće kako mora. To je nešto što će, kada bude trebalo, biti. Uvek kažem isto, ne možete toliko da pripremate stvari, morate ih doživeti prirodno. Mislim da ni Rodžer to nije pripremio. Imao je oproštaj koji je zaslužio, mogao je da bude na terenu, nešto što je izgledalo teško pre nekoliko nedelja, ali ovo je bilo od vitalnog značaja za njega. Srećan sam što je uspeo da se oprosti na terenu. Ali ja ne razmišljam o tome, jer kada počnete da razmišljate o tome znači da nešto nije u redu. U ovom trenutku mi glava kaže da još želim da igram - zaključio je Nadal.

Kurir sport