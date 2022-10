NEPRIJATNO IZNENAĐENJE ZA NOVAKA U PARIZU: Odluka organizatora POREMETILA Đokovića!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković šest puta u karijeri osvojio je Masters u Parizu.

Međutim ovogodišnji juriš na sedmu titulu u prestonici Francuske neće biti isti kao prethodni.

U pitanju je iznenađenje koje su mu priredili organizatori.

Evo kako je to otkrio tokom obraćanja medijima, pred početak pomenutog turnira iz serije Masters 1000 u Parizu

"Na ovom turniru, na kome sam imao mnogo uspeha, osećam se vrlo dobro. Uvek mi prija kada dođem na nadmetanje na kome imam dosta samopouzdanja, a i lepih sećanja. Kada sam poslednja dva puta igrao ovde, osvojio sam titule, 2019. i 2021. Nadam se da ću sada nastaviti taj niz. Sviđaju mi se opšti uslovi, ali posle nekoliko treninga mogu da vam kažem da su različiti u odnosu na prethodnu godinu. Pričao sam sa organizatorima i oni su mi priznali da su promenili podlogu, te je ona sada "brža", rekao je Nole.

foto: Profimedia

Potom je Đoković detaljnije objasnio.

- Često ono što turnir želi i ono što igrači žele... to su dve različite stvari. (Direktor) Sedrik Piolin mi je rekao da se "dosta igrača žalilo na sporu kretnju loptice" tokom prošlog turnira, da su takvi bili uslovi na terenu, pa su onda organizatori rešili da terene "ubrzaju". Mislim da je to okej, ali ne mogu da vam kažem koja je brzina najbolja, jer za svakoga je to drugačije. Snažni serviseri vole brže uslove za igru, a za nekoga ko ostaje na osnovnoj liniji ) i igra sa dosta spina, on voli sporiju kretnju loptice. Ne mislim da postoji neka zlatna formula.

Odgovorio je i na pitanje zašto ima toliko teniskih uspeha u pariskom "Bersiju"

"Volim ovaj grad, volim uslove koji ovde vladaju. Igrao sam dosta u zatvorenim uslovima u Srbiji, jer je šest od 12 meseci prilično hladno. A i kada ostvarujete dosta pobeda na turnirima poput ovog, imate više pozitivnih osećaja pred sezonu koja dolazi", zaključio je Novak Đoković.

Kurir sport