PARISKI MASTERS I OVE GODINE SERVIRA – PRVOKLASNA IZNENAĐENJA! Nadamo se da će iz tog repertoara izostati Đoković...

Pariski Masters i ove godine servira – prvoklasna iznenađenja. Iz žreba je prvi “nestao” već u prvom kolu Janik Siner, mlađani Rune je bio fatalan za Vavrinku i Hurkača – a na svom oproštajnom nastupu Žil Simon pronalazi “drugu mladost” impresivnim pobedama protiv Mareja i Frica. I pored toga, u mrtvoj trci za negativnu senzaciju dana i turnira našli su se Medvedev – porazom u 3 seta u svom prvom meču turnira od De Minora – i (do tada) kandidat za povratak na 1. mesto ATP liste Nadal – porazom u svom prvom takmičarskom nastupu posle skoro 5 meseci pauze protiv nikad opasnijeg Tomija Pola - u kome je u odlučujućem setu uzeo samo jedan gem. Ako tome dodamo da Alkaraz u narednom kolu ide na i na kraju ove sezone solidnog Dimitrova – a Cicipas ima i dodatne brige osim onih koje nastaju na terenu – moguće je da će se već danas ovaj trend – i nastaviti. Naravno, nadaćemo se da će iz tog “repertoara” izostati Novak Đoković – i da se protiv Hačanova neće ponoviti Bersi iz 2018 – jedina pobeda koju je stameni Rus zabeležio protiv našeg asa u 8 dosadašnjih mečeva.

foto: Profimedia

Ako bismo krenuli od pobednika, zanimljivo je pročitati šta je Alkaraz imao da kaže posle svoje jučerašnje komotne pobede nad Nišiokom u 2 seta. “Teren i uslovi za igru u Parizu su izuzetno brzi, mnogo brži nego u Bazelu prošle nedelje – ali se na to treba adaptirati. Mislim da je važno pokazati protivniku da ste mentalno stabilni na terenu, da možete da odgovorite na sve njegove izazove – a da ujedno uživate u igri i odnosu sa publikom”, naglašava novopečeni svetski broj 1. “Osetio sam da ću to ostvariti već posle Ju Es Opena – ali dobiti trofej stvara izuzetna osećanja, kao i svest o tome da će me protivnici sada drugačije posmatrati”, kaže Karlitos. “Zadovoljan sam svojim servisom, izlascima na mrežu i igrom sa osnovne linije – ali očekujem da ću igrati još bolje u narednom meču,” zaključuje najmlađi broj 1 ATP liste u istoriji – jedan od retkih koji ne krije da mu puno znači rad sa psihologom.

Psiholog je evidentno bio potreban Danilu Medvedevu u meču izraženih emotivnih uspona i padova protiv Aleksa De Minora – koji je u 3 seta zabeležio svoju prvu pobedu u 5 dosadašnjih mečeva protiv izrazito favorizovanog Rusa. “Nisam imao ništa protiv publike, niti sam kritikovao sudiju – iako mislim da nije bio na nivou”, za divno čudo posle svega viđenog je izjavio Medvedev. “Svaki teniski meč pomalo podseća na šah u smislu taktike, ali je taktika samo jedan deo priče – uz koncentraciju i fizički momenat. Nikada nije lako vezivati turnir za turnirom iz nedelje u nedelju, ali je takođe činjenica da je Aleks više želeo pobedu danas. Ono što mi je izuzetno smetalo je velika razlika u lopticama između Beča i Pariza – ali šta da se radi kada tu sponzorstva odlučuju”, zaključuje Medvedev.

foto: Fonet

Nadal je – po običaju – bio “plastičan” u rezimeu poraza: “Sve čestitke Tomiju, bio je agresivan i pogađao je u važnim momentima. Ja sam propustio set i brejk prednosti u drugom – i ne zaslužujem pobedu sa ovom igrom; ipak – ne može se pobeđivati kada se loše servira u odlučujućim momentima. Postoje razni načini da se opravda poraz – ali jedna je istina: ako igrate dobro, pobedićete – a u suprotnom – sledi poraz. Ne mislim da sam igrao loše – pogotovo posle duže pauze – ali sam činio pogrešne odluke u prelomnim delovima meča”, rekao je Nadal. A u najavi nastupa na završnom Mastersu sezone u Torinu – Nadal pušta “pokvarenu ploču” sa top-liste sezona 2021. i 2022: “Otputovaću ranije u Torino, sa namerom da se što brže adaptiram na uslove, dobro treniram i pripremim se za što bolji nastup na završnom Mastersu – koji bi mogao da bude i poslednji u mojoj karijeri. Nadam se da će moje telo ispratiti te želje”, ponovo će pomalo patetično Nadal.

Zadovoljan svojom igrom – a pogotovo korišćenjem servisa i malim brojem grešaka u svom prvom meču bio je Novak Đoković. U meču protiv velikog i varirajućeg servera poput Hačanova, koji u svojim dobrim danima može da bude veoma težak suparnik u razmenama sa osnovne linije – fizički momenat i to kako će se on odraziti na koncentraciju će biti veoma važan aspekt u ostvarivanju pobede za Novaka. Jedan od najvažnijih ciljeva će biti da se – posle dobrog i dubokog riterna – što pre uspostavi igra pariranja sa osnovne linije, gde Novak ne bi smeo da prepusti prostor unutar terena Hačanovu za realizaciju vinera jakim forhendima – ali i bekhendima. Hačanov ume da bude izuzetno ubojit ako bude prečesto dobijao kratke lopte, a takav razvoj situacije bi mu podigao samopouzdanje – do nebesa. Igrač inspiracije – Rus ipak ima sijaset bolnih tačaka, što je Novak više nego uspešno absolvirao u dosadašnjih 8 mečeva (i 7 pobeda). Ako Novakova defanziva bude vođena na spomenuti način – a ofanzivu budu odlikovali jaki, precizni i varirajući servisi, široka geometrija igre sa osnovne linije, miksovanje udaraca i ritma i pametno kraćenje poena kroz oštrije uglove i izlaske na mrežu – osma pobeda će biti “deža vi” brojnih prethodnih. U tome bi značajno mogao da mu “pomogne” i sam Karen – ulaskom u seriju grešaka i rizičnom igrom koja bi zatvorila “krug autodestrukcije”. U svakom slučaju – retko koji meč ove dvojice asova i dobrih teniskih prijatelja nije bivao lep za oko i uživanje u teniskim vrlinama, ali je svakako najlepši – kada Novak pobeđuje. Dodatna vrednost pretpostavljene pobede je podizanje Novakove forme iz meča u meč – posle još jedne (ovoga puta kraće) pauze od takmičarskog tenisa posle 2 uzastopno osvojena turnira u Izraelu i Kazahstanu.

foto: Profimedia

Kako se stvari odvijaju pod svodovima Akor Arene proteklih dana – predstojećeg vikenda bismo mogli da imamo puno povoda za radost. I pored svih razloga za optimizam – još je više razloga za mudri oprez. Na ovako brzoj podlozi u tenisu u dvorani sve i svašta se može desiti – a ako je već tako, neka svakako bude povoljno po Novaka.

(Vuk Brajović)