JELENA SE MNOGO ŽRTVOVALA ZBOG MENE! Novak pričao Stefanovom talentu za tenis, podršci supruge i otkrio čime se Tara bavi!

Porodica je temelj svega! To najbolje zna Novak Đoković koji često ističe da bez oslonca i podrške svojih najbližih nikada ne bi postao to što jeste - najbolji na planeti!

Slavni teniser ne krije da snagu crpi iz porodice i svaki trenutak koristi da provede sa naslednicima Stefanom i Tarom i suprugom Jelenom koji su mu najveća radost dok piše istoriju tenisa.

U razgovoru za "Novosti" Novak je otrkio kako rođenje dece menja život sportiste i koliko mu je značila Jelenina podrška.

"To me je mnogo promenilo kao osobu. Ali, bavljenje mojom profesijom se nije promenilo. Radio sam kao i do tada, zahvaljujući mojoj supruzi koja mi je omogućila da nastavim da igram tenis na ovom nivou, brinući se o našem prvom detetu, a zatim i o drugom. Važno je imati partnera koji će vam biti podrška. Mnogo se žrtvovala da bih mogao da igram tenis i da se takmičim. Imao sam jednu od najboljih sezona upravo pošto sam postao otac 2014. To mi je dalo ogroman energetski podsticaj i motivaciju. Stvari se menjaju, to je sigurno. Ne radi se više samo o tebi. Povratak kući s turnira je drugačiji. Brinete se da se majka i dete osećaju dobro, preuzimate obaveze. Naravno, svako ima drugačiji način na koji vidi roditeljstvo i kako ono utiče na njih. Za mene je to najveći blagoslov u životu. Sada moja deca imaju osam i pet godina, prolazimo kroz različite faze iskustva i stvari drugačije doživljavam sa njima", ističe Đoković.

Naslednik Stefan nedavno je krenuo očevim stopama. Talentovan je za tenis, uživa na terenu i izuzetno je posvećen.

"Uživa, igra se, trenira. Puno je tu pozitivnih emocija i smeha. Ima svoje društvo, u školi, a ima i tenisko društvo. Prednost našeg Teniskog centra "Novak" u Beogradu je to što postoji mogućnost da svakodnevno ima pristup terenima, ako to želi. Trenutno trenira tenis tri do četiri puta nedeljno. Ide i na druge sportove. Pliva, radi neke borilačke veštine. Zadovoljan sam njegovim fizičkim aktivnostima. Interes i strast koje pokazuje prema tenisu je nešto što je meni poznato, jer sam u tom uzrastu bio vrlo sličan. Sve sam upijao i bio potpuno zaljubljen u ovoj sport. I, to je divno videti", kaže ponosni tata.

foto: Profimedia

S druge strane, ćerkica Tara je umetnička duša.

"Ona je balerina. Istovremeno, i ona je počela da igra tenis, za koji u početku nije htela ni da čuje, ni da ga vidi! Ali, eto, krenula je i ona. Ima svoje drugarice s kojima ide na tenis. Ona je umetnička duša, više slika, crta, svira. I, oboje, i Tara i Stefan, puno čitaju. Mama je tu glavna", otkriva Novak.

foto: Instagram

Podsetimo, Jelena je Novakova ljubav iz srednjoškolskih dana. Njihova veza počela je 2005. godine u beogradu, a krunisana je brakom 2014. na Svetom Stefanu. U oktobru iste godine dobili su sina Stefana, a dve godine kasnije na svet je došla i ćerkica Tara.

Kurir sport/Novosti