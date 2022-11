IRVING UZBURKAO JAVNOST, PA SE POKAJAO: NBA zvezda se izvinila Jevrejima i donirao pola miliona dolara

Američki košarkaš Kajri Irving priznao je da je promovisanje antisemitskog filma na njegovim društvenim mrežama imalo negativan uticaj na jevrejsku zajednicu i obećao da će donirati pola miliona dolara udruženjima koja rade na iskorenjivanju mržnje i netrpeljivosti.

Njegov klub Bruklin preuzeo je istu tu finansijsku obavezu, objavili su u saopštenju koje su napisali zajedno sa Ligom protiv klevete (ADL).

Ova nevladina organizacija, čiji je cilj podrška Jevrejima protiv svih oblika antisemitizma, najoštije je osudila to što je Irving na svojim društvenim mrežama objavio poster filma "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" i njegovo deljenje linka na Amazonu za iznajmljivanje ili kupovinu filma.

U režiji Ronalda Daltona juniora, ovaj dokumentarac iz 2018. je adaptacija istoimene knjige iz 2015, u kojoj piše da su "mnogi poznati visokorangirani Jevreji priznali da su poštovali đavola".

"Svestan sam negativnog uticaja moje poruke na jevrejsku zajednicu i preuzimam odgovornost za to. Ne verujem da je bilo šta šta je rečeno u filmu istina ili da odražava moj moral i principe", rekao je Irving.

"Nisam nameravao nauditi nijednoj grupi, rasi ili veri, samo želim biti svetionik istine i svetla", dodao je igrač.

On je u početku branio svoje pravo da postavi link u subotu tokom burne konferencije za novinare, pre nego što ga je konačno povukao u nedelju.

"Ova etiketa antisemite koja mi je zalepljena nije opravdana i ne odražava stvarnost ili istinu u kojoj živim svaki dan. Prihvatam sve religije, želim da učim od njih", rekao je tada Irving.

Vlasnik Netsa je u petak osudio to što je Irving uradio, rekavši da je "razočaran što Kajri izgleda podržava film zasnovan na knjizi punoj antisemitskih dezinformacija".

Pridružile su mu se i nekadašnje zvezde NBA lige, pa ga je tako Šakil O'Nil nazvao "idiotom", dok je Čarls Barkli protestovao što ga NBA liga nije suspendovala.

