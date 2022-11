NOVAK ĆE ODBRANITI TITULU: Analiza Đokovićeve pobede nad Hačanovim!

Orilo se „Nole, Nole“ krcatom Akor Arenom – i pre nego što su učesnici poslednjeg meča dnevnog dela programa razmenili loptice na zagrevanju.

Đoković – čiji kultni status u Francuskoj iz meseca u mesec sazreva i razvija se iz sportskih i vansportskih razloga – odgovorio je na ovakav doček impresivnom demonstracijom brzine, agresivnosti, snage, strategije i volje za pobedu. Sat i dvadeset sedam minuta igre kasnije – i najčešći komentar koji je mogao da se čuje u medijskom centru Pariz Mastersa bio je – Novak će odbraniti titulu!

Svi potrebni sadržaji da se Hačanovu boravak na terenu učini neugodnim – prikazani su u meri i asortimanu koji ni u jednom trenutku nisu dovodili u pitanje ime pobednika. Poruke koje je Novak slao kroz meč imale su nameru da prikažu da je ponovo spreman da prikazuje igru na korak do savršenstva, u kojoj kombinacija najvišeg nivoa teniskih vrlina i impozantne manifestacije fizičkih mogućnosti – naročito u defanzivi – ponovo ostavlja tenisku publiku, bez razlike koga podržavali – bez reči.

foto: Profimedia

Da se nije desilo to da je na momente možda i previše želeo da prikaže apsolutnu dominaciju – što je dovelo do nekoliko malih auta i propuštenih šansi – rezultat prvog seta je, umesto 6-4, bez dileme mogao da bude barem 6-2. Dugo nismo videli situaciju u kojoj Novak posle sedam odigranih gemova u dvorani menja majcu – što potvrđuje intenzitet sa kojim je igrao (ceo meč) i koliko fizičke i mentalne energije je ulagao da bi otvorio i proširio pukotine u Hačanovljevoj igri.

Bio je Novak ljut na sebe u tim trenucima, nisu izostali ni pogledi ka boksu – ali je osnovni nivo njegove igre bio toliko visok, da bi jedino neka neugodna povreda mogla da ga skrene sa pobedničkog puta. Uz malo dodatne koncentracije, krajem prvog seta je povraćen učinkoviti prvi servis – a samim time i inicijalni plan igre – i Hačanov ostaje na 4 osvojena gema u 56 minuta trajanja prvog seta.

Tenisko doktorsko predavanje prikazano u drugom setu trajalo je – skoro upola kraće nego u prvom – tokom kojeg Novak ciljno „šeta“ Hačanova kako bi ga naterao na sve češće greške iz razmena, ali pre svega – da ga izmori i time učini nesposobnim da ga ugrožava jakim servisima, kojima je mestimično uspevao da ostane konkurentan u prvom delu igre. Očekivano, Rusu je bivalo sve teže i teže da poveže redove, staje prvi servis, razmene do grešaka bivaju sve kraće i kraće – i samo zahvaljujući sitnoj sabotaži publike koja je uz povike uticala na to da Novakova koncentracija momentalno popusti i ne iskoristi prve meč lopte – na terenu uspeva da se zadrži sat i dvadeset sedam minuta.

Novak, zadovoljan, otpozdravlja publici na karakterističan način; u razgovoru sa voditeljem umešno čestita penziju i ukazuje posebnu počast domaćem heroju Žilu Simonu, zatim hvali sutrašnjeg protivnika Musetija kao jednog od predvodnika nove generacije teniskih asova – ali napominje da „dobro zna šta će protiv njega činiti sutra“ – pa ko bude želeo da zna kako bi to izgledalo, pozvan je da dođe na meč sutra.

foto: Profimedia

“Večeras sam igrao odličan tenis, bez namere da poredim ovdašnje nastupe sa nedavnim u Izraelu I Kazahstanu. Nalazim se na pravom putu, a pobeda protiv takvog izazivača kao što je Hačanov – u ovim uslovima – pruža još više razloga da se tako osećam. Uprkos manjim fizičkim problemima u prvom setu – uspeo sam da povratim ritam posle ranog vođstva i izjednačenja, da primenim pritisak na njegove servis-gemove, i kada sam povratio servis – život je bio lakši”, otvara opis toka meča u razgovoru sa medijima Đoković.

“Nisam razmišljao o revanšu za poraz iz 2018, iako je činjenica da je Hačanov opasniji u ovim uslovima koji mnogo više odgovaraju njegovom stilu igre nego kada igramo negde drugde, te sam se zbog toga veoma dobro spremio za ovaj meč. Iako sam se čudno fizički osećao u prvom setu, “probio sam led” u drugom – i to me nije previše zabrinulo. Ispostavilo se da je prvi set bio egal do poslednjeg gema, iako sam došao do prednosti od 3-0 i konstantno vršio pritisak na njega, imao brejk-šanse i nisam mu davao da osvoji previše lakih poena. Servis mi jeste bio bolji u drugom setu, ali sveukupno ovo nije bio moj serverski dan – kao što je bio slučaj u prvom meču – te sam taj nedostatak pokrio dobrim izdanjem sa osnovne linije. Tu sam bio veoma čvrst, stalno napadao, terao ga da trči – i u tom smislu sam veoma zadovoljan svojom igrom. Naravno, u određenim elementima je moglo biti bolje - ali, sve u svemu, osećam se dobro u vezi svoje igre”, naglašava on.

Italijanske novinare je interesovalo šta ima da kaže o svom narednom protivniku, Lorencu Musetiju.

“Museti je značajno napredovao – od igrača čija omiljena podloga je šljaka – do osvajača svog prvog turnira na tvrdoj podlozi u Napulju pre nekoliko dana. Ove nedelje je pobedio neke veoma renomirane igrače iz vrha svetskog tenisa, i mislim da je sada svestan svih zahteva koje turneja stavlja pred igrače. Današnji igrači teže tome da budu kompletni, konkurentni na svim podlogama – i po meni je njegova igra među najlepšim na turneji. U narednom meču će biti rasterećen, što mi ukazuje na to da ćemo odigrati lep meč, za koji nameravam da se veoma dobro spremim”, kaže Novak.

“O taktici za taj meč ne bih previše da govorim. Vi dobro znate da sam već dugo okružen Italijanima u mom timu – pa ako imate neku “vezu” da i ja postanem Italijan, javite…” šali se Novak, i zaključuje: “Lorenco je važna pojava ne samo za italijanski, već i svetski tenis; odličan momak, finog karaktera, koji ume da uživa na terenu. Kada ga krene, divno ga je gledati – i njegov repertoar je uistinu veoma širok. Ali, mislim da dobro poznajem njegovu igru iz naša dva prethodna meča, i siguran sam da ću biti spreman da odgovorim na nju”, jasan je Novak.

Upitan da li je i ćerka Tara zainteresovana za tenis kao i sin Stefan, i ko je strožiji roditelj – on ili supruga Jelena, Novak sa osmehom odgovara:

“Tara je počela malo da prebacuje nedavno sa drugaricama iz vrtića, ali mislim da je više posvećena baletu. Ona je prava devojčica – i to je ono što obožavam kod nje. Tenis je ponekad interesuje – a ponekad ne. Oboje moje dece su potpuno slobodni da biraju čime žele da se bave, a ja jedino smatram da je dobro da su fizički aktivni. Majka je više zadužena za intelektualni deo odgoja – za čitanje, kognitivni razvoj. Ja sam više zadužen za njihov fizički razvoj – što takođe ima pozitivan uticaj na sve ostalo. Srećan sam da vidim da provode vreme napolju, da su aktivni”, naglašava Novak.

foto: Profimedia

“Ko je strožiji roditelj?

U odgovor na to pitanje – kažem da sam veoma zadovoljan vrstom komunikacije koju Jelena I ja imamo međusobno I sa našom decom. Iz našeg odnosa potiče I onaj koji imamo sa našom decom, gde ih posmatramo i kao odrasle osobe. Pričamo sa njima, objašnjavamo da svaki gest može da ima pozitivne I negativne posledice. Trudimo se da budemo najbolji mogući roditelji, ali I mi moramo da učimo u toj ulozi – iz godine u godinu, sve više I više. Svaka faza je različita, I u tome nam pomažu I naši roditelji. Ne postoji čarobna formula roditeljstva, način na koji možete da se unapred pripremite za to. Moramo da se unapređujemo kao roditelji, kroz praktična iskustva – svakog dana. Veoma smo tolerantni, puni razumevanja – ali razumemo I da je ponekad važno biti striktan kao roditelj,” objašnjava “tata Nole”.

I, za kraj, ponovo malo o tenisu:

Uz svu pristojnost i praktičnu skromnost, dobiti ovakvog Hačanova za pola sata u drugom setu je impresivno, i nivo igre u tom periodu je po mnogo čemu bio – na korak do savršenstva. Da li Novak ovim želi da pošalje neku poruku teniskom svetu, i šta bi ona bila – glasilo je pitanje Kurira:

“Hvala na lepim rečima! Sve ređe dobijam komplimente za igru u početnim mečevima turnira. Navikli su ljudi da pobedim, da je to rutina i da nije ništa posebno kada se to desi. I ja sam osetio da su moja igra sa osnovne linije – kao i ritern – funkcionisali odlično, čime sam mu uskratio mogućnost da osvoji puno poena, a pogotovo na prvi servis. Sve sam mu vraćao, terao ga da odigra još jedan udarac, vršio pritisak na njega – i to mi je bio cilj. On je protivnik koji voli da iz dva-tri udarca osvoji poen, a pogotovo na svoj servis – i ne voli previše da se kreće. Upravo zato sam ga i stavljao u neugodne situacije, pomerao ga iz njegove zone komfora,” naglašava elemente svoje strategije naš as.

Vuk Brajović / Kurir sport