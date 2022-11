NOVAK NAKON BOLNOG PORAZA: Đoković objasnio šta je presudilo u finalu

Uprkos bolnom porazu – Novak se u maniru velikog šampiona i ambasadora sporta sa ponosom i poštovanjem nosio i na trofejnoj ceremoniji, i na završnoj konferenciji za medije.

Kako se mnogo više puta u njegovoj karijeri dešavalo da na kraju pobedi u ovako neizvesnim mečevima – srpske medije je interesovalo šta je presudilo u današnjem meču, i kako vidi svoju trenutnu formu?

„Bilo je tu više momenata, a pre svega – prvi gem drugog seta, publika koja je počela da skače njemu u podršku, da ga diže – slično kao i moje druge protivnike juče i prekjuče. Onda se desi to da se promeni energija na terenu, on dobija krila, počinje da igra bolje...“odgovara Novak, i nastavlja: „Šteta – jer sam imao puno šansi početkom drugog i ceo treći set; brejk prednosti, 30-0, par neverovatnih poena u kojima su presudili necevi. Ali, dobro – šta je, tu je; on je sasvim zasluženo pobedio, borio se – i tu nema šta da se previše doda. Ostaje žal za nekim propuštenim prilikama. Kada sam imao šansu da napadnem – nisam ili nisam to radio onako efikasno kako bih trebao – što mu je omogućilo da stigne do tih lopti i napravi nekoliko važnih pasing-šotova u ključnim trenucima. Moraću da poradim malo na tome da rešavam stvari malo brže“, ističe u opisu meča Novak.

„Smatram da se nalazim u odličnoj formi i da je iza mene odlična teniska nedelja“, ističe naš as.

foto: Profimedia

„Čašu meda jošt niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči“ mudre su reči Njegoševe iz kojih je Novak učio i uz koje je sazrevao kroz život i karijeru – što će učiniti i ovoga puta. U tom smislu, zamoljen da prokomentariše šta su pozitivni zaključci i iskustva ih kojih će kretati napred ka novim (i možda najvećim) izazovima i pobedama, Novak kaže:

„Naravno, ima i meda i žuči, i to je sastavni deo profesionalnog sporta; ovakvi momenti se nažalost doživljavaju ne zadnji put. Ipak, iz ovakvih trenutaka i izgubljenih mečeva se najviše uči – ako se tome pristupi otvoreno. Naravno da ima mnogo pozitivnih stvari koje se mogu izvući iz ovog iskustva – iako sam trenuntno razočaran – i, prosto, biće mi potrebno vreme da se malo izduvam posle ovakvih mečeva. Sutra je već novi dan, nastavljamo dalje, treba se okrenuti ka Torinu. U odličnoj sam formi, dobro se osećam, i sa sobom nosim izvanredne rezultata iz nastupa u dvorani u svojoj karijeri.

Uvek sam igrao dobro u ovim uslovima – i radujem se još jednom velikom izazovu u Torinu, gde će svaki meč bukvalno biti – finale! Meni to i odgovara, jer – što su veći izazovi, ja sam time i oštriji i spremniji na terenu. Znam šta mi je činiti,i pokušaću da završim sezonu sa još jednim trofejem!“ zaključuje Novak u izjavi za medije iz Srbije.

Vuk Brajović / Kurir sport