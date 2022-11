NOVAK NE SKIDA NOGU SA GASA! POSLAO BRUTALNU PORUKU RIVALIMA: Osećam se odlično, motivisan i spreman da sebe još više usavšavam

Upitan da prokomentariše zapažanje da je danas odigrao skoro savršen meč protiv Andreja Rubljova, Novak odgovara:

“Ovo je bio jedan od mojih najboljih mečeva ove godine, a pogotovo kako sam odigrao drugi set – skoro bez greške. Servis mi je odlično funkcionisao od početka, donosio mi je dosta lakih poena – što je bilo izuzetno važno u ovako brzim uslovima protiv dinamičnog i izuzetno kvalitetnog protivnika kao što je Rubljov. Uz to, riterni su mi bili baš onakvi kakvi su trebali da budu, a strpljenje na kraju 10 gema prvog seta pri riternu iz bekhenda na njegov prvi servis – možda i odlučujuće, prelomno za konačni ishod meča. Srećan sam što sam se već kvalifikovao za polufinale – što mi pruža i olakšanje pred završni meč u grupi, ali će i to biti meč koji ću želeti da dobijem", ne skida “nogu sa gasa” trijumfalni Novak.

Upitan da prokomentariše vesti iz Australije i kako je to uticalo na njegovo raspoloženje na terenu, Novak odgovara:

“Sjajno je bilo primiti te vesti juče, i veliko olakšanje za mene i moje najbliže posle svega što smo zajedno proživeli tokom i posle mog boravka u Australiji. Vesti nisu mogle biti bolje – a pogotovo što su stigle tokom ovog turnira. Voleo bih da su pozitivno uticale na moju igru danas – ali ne previše, jer dobro znam šta mi je činiti u ovom i ostalim mečevima koji mi predstoje ovde. Ono što je odlično u vezi ovih vesti je da sada imam jasnu situaciju u vezi planova i priprema, što skida veliki pritisak sa mene i mog tima. Australijen Open je moj najuspešniji Grend Slem, sa kojeg imam sjajna sećanja; želim da se tamo vratim i radim ono što najbolje umem – igram tenis – u nadi da će naredno australijsko leto proći najlepše moguće”, srećan je Novak.

Zamoljen da prokomentariše da li se stvari napokon polako kreću na bolje – i da li u ovoj situaciji čak ima i nekih prednosti na koje inače nije u mogućnosti da računa, Đoković objašnjava: “Pozitivna strana odsustvovanja sa većeg broja turnira je da sam svežiji nego što bih inače bio – ali sam istovremeno bio prisiljen da propustim neke od najvećih turnira – a među njima čak 2 Grend Slema. Veoma sam zahvalan što sam u stanju da igram na ovako visokom nivou poslednjih meseci i usavršim svoju igru – i na čemu sam posebno posvećeno i naporno radio sa svojim timom na terenu i van njega. Ponekad poželim da je moguće imati malo više pauza tokom sezone u kojima bi ovakvi “trening-blokovi” bili veoma dobrodošli – kako biste radili na unapređenju vaše igre, ali i vodili računa o telu. Neki će igrači, naravno, želeti da igraju što više turnira – ali se ja nalazim u delu karijere u kojem imam mogućnost da biram kada i gde bih igrao – i nadam se da će u tom smislu sledeća sezona biti nalik na one pre tekuće.

Uvek aktuelni kolega Ubaldo Skanjagata je iskoristio priliku da informiše Novaka da bi Boris Beker mogao da izađe iz zatvora u Britaniji pre Nove godine, zahvaljujući pravilu koje bi mu to omogućilo kao strancu - u slučaju da su tamošnji zatvori puni.

“Da li će morati da se vrati posle praznika – ako ga puste kući za Božić?” interesovao se Novak, a kada je dobio odgovor da će moći da ostane u Nemačkoj – rekao je da su to zaista sjajne vesti i da je srećan zbog Borisa.

“Hoćemo li se onda nas dvojica ponovo videti u Australiji – za još jedan “Not too bad” momenat?” upitao je Novak Ubalda u šali.

Serija lepih vesti – Australija, Beker i plasman u polufinale Mastersa u Torinu – dešava se u danu kada Karlos Alkaraz prima trofej za najboljeg igrača ATP liste. Skanjagata zato pita Novaka da li misli da bi on imao realnu šansu da ovo spreči – a da mu je bilo dozvoljeno da igra na svim turnirima koje je propustio?

“Eto lepih vesti i za njega!” uz osmeh kaže srpski šampion, i nastavlja: “Karlos je ovo zaslužio, bez ikakve sumnje. Uopšte ne želim da ulazim u diskusiju oko toga šta bi bilo – da je bilo. Činjenica je da je on broj 1 i da zaslužuje da bude na tom mestu. Osvojio je Grend Slem, kao i veliki broj turnira i mečeva. Smatram da je on sjajno novo lice i igrač za naš sport, veoma fin momak, veliki radnik, ambasador tenisa i da ga okružuje izuzetan stručni tim. Imam samo najlepše reči za njega. O mojoj čudnoj sezoni je već dosta rečeno, brojnim propuštenim turnirima – ali je činjenica i da sam naučio dosta o sebi, svetu u kojem živimo i tome kako su neki ljudi reagovali prema meni u celom ovom procesu. Zahvalan sam na svakoj vrsti iskustava, bez obzira na to koja su. Trudim se da budem optimista, vodim pozitivan život i unapred se radujem činjenici da ću narednu sezonu započeti u Australiji – pa da vidimo kako će sve to ići”, objašnjava Novak.

“Divan je osećaj biti ovde sa svoje oboje dece i suprugom, koji gledaju vaš meč od prvog do poslednjeg poena. Mislim da je ovo bio prvi takav meč u mojoj karijeri!” radostan je Novak zbog toga što je porodica uz njega u Torinu “u punom sastavu. “Moj osmogodišnji sin igra tenis, svestan je svega šta se zbiva oko njega, ko je ko… Obožava da se šetka unaokolo, dobija autograme, igra tenis, pomaže Goranu u skupljanju loptica i daje mi savete tokom zagrevanja na i van terena. Nisam navikao na ovo, i veoma pozitivno je uticalo na mene tokom cele nedelje. Uživam da provodim vreme sa njima na terenu i van njega, i to mi pruža harmoniju i radost koje su mi posebno važne na dan meča – kada inače bivam malo više napet i osetljiv. Uz njih sam mnogo mirniji, usklađeniji, i njihovo prisustvo mi zaista puno znači – a vidim - I njima”, priča Novak.

O mogućem protivniku u polufinalu, Kanađaninu Ože Alijasimu, Novak kaže:

“Feliks uživa odličnu reputaciju na turneji – kulturan momak sa puno poštovanja prema svima, što je bitno za mladog igrača koji se probija kroz svet tenisa i time uvažava pozitivan uticaj ostvarenja drugih igrača na naš divni sport i pažnju koju ima širom sveta. Ima odličnu radnu etiku, kompletan je igrač, i izuzetno puno je napredovao – pogotovo u poslednih 6 do 12 meseci. Osvojio je 3 turnira zaredom, igrao fantastičan tenis u dvorani – i sve ovo njegovi rezultati najbolje potvrđuju. Eto, pobedio me je na Lejver Kupu, i možda ću već ovde imati priliku za revanš”, uz osmeh komentariše Novak. “Trenirali smo intenzivno ovde pre početka turnira, i ponovo sam se uverio u to da je veoma posvećen, da poklanja puno pažnje svom tenisu, da ga prati sjajan tim i da se – kao top 10 igrač – nalazi na pravom putu. Svi znamo koje su njegove mogućnosti na svim podlogama, i da nema igrača na svetu koji bi sporio njegove kvalitete i činjenicu da je kandidat za osvajanje najvećih trofeja u našem sportu”, hvali svog eventualnog protivnika u subotu Đoković.

Na kraju upitan da li je njegov vidan apetit za pobedama posledica toga što želi da demonstrira mlađim asovima šta je sve i dalje u stanju da učini – ili da time daje svoj najbolji odgovor na okolnosti pod kojim je sprečen da učestvuje na 2 od 4 Grend Slema i 4 od 8 Mastersa serije 1000 – Novak odgovara:

“Oba, I to stoprocentno. Ja uvek želim nešto da ostvarim, da dokažem – sebi i drugima. Svaki put kada izađete na teren – sve oči su uprte u vas, i mnogi očekuju puno od vas. Tokom moje karijere bilo je mnogo očekivanja – ali i puno uspeha – uz igru na najvišem nivou. To donosi dosta pritiska, sa čim se nije uvek lako izboriti – ali i privilegiju u tome što ste uspešan teniser. I pored svega toga, želim da nastavim ovaj put, i ne mislim da me čeka skori kraj. Osećam se odlično u fizičkom i mentalnom smislu, motivisan i spreman da sebe još više usavšavam i usmeravam ka novim uspesima. Videćemo koliko će to potrajati – ali za sada je sve dobro”, zaključuje u današnjoj pobedi nad Rubljovom impresivni Novak Đoković.

