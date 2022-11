NEVEROVATNO KOLIKO JE TRAJAO TRENING KOŠARKAŠA ZVEZDE! Ivanović od starta krenuo oštro

Crnogorski trener Duško Ivanović u ponedeljak je seo na klupu šampiona ABA lige crvene zvezde, a kako mediji nezvanično saznaju iskusni strateg već u utorak održao je trening o kojem će se dugo pričati.

Naime, crveno-beli su navodno počeli sa treningom u 17 sati, a završili ga čak pet sata kasnije u 22 časa. Ivanović je kroz osmeh rekao da je trening bio još i duži i trajao do pola sata pre ponoći!

"Momci imaju predispoziciju da rade, čvrsti su. Ono što sam primetio na dosadašnjim utakmicama i za ova dva treninga, potrebeno im je strpljenje i vere. Kada bi to imali sutra, mnogo bi nam pomoglo. Nisam pokušavao mnogo da menjam, jer ne bi imalo efekta, samo detalje", rekao je Ivanović.

U ekipi Crvene zvezde Ivanović je zatekao dobro poznato lice, Luku Vildozu sa kojim je sarađivao u Baskoniji.

"Njemu će to olakšati, jer zna o čemu se radi i može da pomogne momcima, da sve to ide brže. Ovo su pravi profesionalci i sve će to brzo prihvatiti. Nedostaje vremena, ali tako je kako je, nema opravdanja", jasan je Ivanović.

Crvena zvezda će u četvrtak od 19 časova u "Pioniru" dočekati francuski Asvel u meču 8. kola Evrolige. To će ujedno biti Ivanovićev debi na klupi crveno-belih, a prilika da domaćin ostvari drugu pobedu u takmičenju.

Podrška navijača neće izostati, ali zna se ko je najvažniji.

"Sigurno da će navijači biti od pomoći svima nama. Uvek su bili šesti, sedmi ili osmi igrač Crvene zvezde, ali na kraju, ovi momci moraju da postižu koševe i da se brane, a publika će pomoći", zaključio je Ivanović.

Kurir sport