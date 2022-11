CICIPAS SVE VIŠE PODSEĆA NA ČOVEKA RENESANSE: Izbacio Medvedeva i potpuno RASTERETIO Đokovića, kome je svaki meč važan!

Grk Stefanos Cicipas je ostvario sjajnu pobedu protiv Rusa Danila Medvedeva – i sve više podseća na „čoveka renesanse“ – i kada je tenis u pitanju. Poznat po zanimljivom ličnom stajlingu i kulturnom angažmanu na društvenim mrežama, Grčki as se nameće kao teniser koji igru servis-volej vraća na velika vrata u moderne teniske tokove.

“Ovaj stil igre mi omogućava činjenica da sam značajno popravio svoj servis tokom nekoliko prethodnih godina, i zato mogu da igram servis-volej i češće, i sa više samopouzdanja. Sada mnogo mirnije izlazim na mrežu posle servisa – dok sam to pre radio tek u kasnijim fazama meča. Ne komplikujem na voleju – što daje dobre rezultate, ali je u to uloženo dosta rada da bi izgledalo tako rutinerski”, ističe on. “Radio sam puno na tome da ovaj stil uvedem u svoju igru, jer protivnici često ne mogu da predvide da ću ga odigrati – i taj faktor iznenađenja može da ih poremeti. Šteta je što je servis-volej isčezavao iz našeg sporta kroz godine, i tek mali broj igrača voli, želi i ume da ga igra. Mislim da je on važan za tenis i to kako ga publika razume i voli – bilo da ga gleda uživo ili preko televizije. Tranzicija iz servisa ka mreži je prelepa, uvodi mnogo toga zanimljivog I modernog – ali istovremeno daje notu agresivnosti igri”, zaključuje Cicipas.

Gubitak drugog seta posle prave drame zahtevao je od Cicipasa da se brzo “resetuje”.

“Bio sam puno puta u ovakvim situacijama, bukvalno od malih nogu. Nikada se nećete osećati prijatno kada počinjete set posle dela igre u kome ste imali više prilika da okončate meč. Naravno, lakše rečeno nego urađeno – ali morate da izgradite “mentalni most” i pređete preko njega iz lošeg u novi set – što tenis na ovom nivou od vas zahteva”, objašnjava ovaj proces Cicipas.

O odlučujućem meču protiv Rubljova u petak Stefanos kaže sledeće:

“On i ja smo imali odlične mečeve u prošlosti – i to raznih vrsta, na raznim podlogama. Ono što će mi biti najvažnije je da se što bolje odmorim, a zatim poradim na nekoliko elemenata na terenu i pripremim se za Andreja.”

foto: Profimedia

Sa druge strane, eliminacija u grupnoj fazi došla je kao veliko razočarenje nekadašnjem osvajaču ovog turnira i igraču koji je “skinuo” Novaka sa mesta broj 1 krajem zime ove godine. Od kada je izgubio od Nadala u finalu Australijen Opena – Medvedev je od 10 mečeva protiv igrača iz top 10 selekcije dobio samo 3. Upitan da li je to razlog da “veruje u brojke”, Medvedev potvrđuje:

” U tom slučaju, svakako verujem u brojke. One kažu da nisam bio dovoljno dobar i da treba da unapredim svoju igru. U mentalnom smislu – ništa mi ne znači ako igram protiv Top 10 igrača ili ne. U teniskom smislu, jasno je da to predstavlja veći izazov – i jedino rešenje je pripremiti se da sledeći nastup bude uspešniji”, suvo rezimira Medvedev.

U petak popodne – više od sjajnog revijalnog tenisa nas čeka u meču Đoković – Medvedev, a rovovska teniska i mentalna borba u meču odluke u petak uveče između Cicipasa i Rubljova. Kao što je Novak rekao više puta u najavi ovog turnira – svaki meč će biti važan, a iz svega viđenog do sada u Torinu – i poseban.

Kurir sport/ Vuk Brajović