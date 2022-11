RUD OPET O ĐOKOVIĆU: Kada bi mi život zavisio od jednog igrača, izabrao bih Novaka

Iako je izgubio od Nadala u meču bez važnosti za dalji tok Završnog Mastersa, od sada treći igrač sveta Kasper Rud u Torinu je pandan rekorderu po broju nedelja na mestu broj 1 Novaku Đokoviću – po tome što se već kvalifikovao za polufinale kao prvi u grupi. U slučaju da obojica igrača opravdaju svoje uspehe u takmičenju po grupama i u polufinalu, boriće se u nedelju za svoju prvu – odnosno šestu titulu ovog prestižnog turnira. Zanimljivo je da je Novak sva tri meča sa Rudom odigrao na tlu Italije – i to dva puta na Mastersu u Rimu i prošle godine ovde u Torinu – i ostvario jednako toliko pobeda bez izgubljenog seta.

Upitan da li je pratio mečeve njegovog mogućeg protivnika u završnici turnira, Rud kaže:

“Nisam gledao njegov prvi meč protiv Cicipasa, jer je bilo kasno – ali sam gledao deo meča protiv Rubljova, i igrao je fenomenalno. Mislim da se nalazi u sjajnom stanju – i fizički i mentalno. Sećam se kada sam kao mladić pratio tenis – u periodu kada je bio neverovatan, a pogotovo 2011. u kojoj je bio skoro nepobediv. Prošle godine je najverovatnije došao ovde umoran, izgubio na iznenađenje svih nas i nije prošao dalje. Ove godine nije igrao toliko puno, 9 ili 10 turnira – i izgleda sveže i spremno”, ističe Rud.

foto: Profimedia

“U teniskom smislu – smatram da je ubedljivo najbolji igrač na svetu na ovoj podlozi. Bez namere da umanjim Alkarazov uspeh – ako bih morao da biram najboljeg igrača na tvrdoj podlozi a da mi život zavisi od meča u kome bi on igrao – izabrao bih Novaka bez razmišljanja. Treba mu odati počast na tome kako igra. Doduše, u Parizu je pokazao da je i on samo čovek – izgubivši u finalu – i to iznenađujuće protiv mlađeg, ali svakako sjajnog igrača”, kaže Rud, ne spomenuvši ime Holgera Runea sa kojim je imao veliku svađu na Rolan Garosu ove godine.

“Iako Novak i ovde igra sjajno, znam da mogu da mu se suprotstavim. To bi značilo da smo obojica ušli u finale – što će mi pružiti inspiraciju da u svojoj igri pronađem nešto što do sada nisam kako bih imao šansu da ga pobedim”, zaključuje najbolji norveški teniser u istoriji, novi sportski heroj nacije i miljenik kraljevske porodice. Ipak – do tog trenutka Novaka deli meč sa ovde odličnim Tejlorom Fricom, koji svojim stilom igre – snažnim servisima, strpljenjem u razmenama i jakim i agresivnim udarcima sa osnovne linije – sve više podseća na dvostrukog osvajača ovog turnira – a sada odsutnog zbog povrede – Sašu Zvereva. Rud će ime svog protivnika na putu do finala saznati kasno sutra uveče – posle meča Rubljov-Cicipas; u slučaju da to bude Rus, Kasper ima veoma nepovoljan međusobni skor sa njim (4 poraza, 1 pobeda) a ako Stefanos izbori mesto u polufinalu – to bi bio treći meč ovih asova koji su do sada ostvarili po jednu pobedu u međusobnim mečevima.

foto: Profimedia

U svakom slučaju – čekaju nas odlična polufinala u Torinu, u atmosferi u kojoj se ime Novaka Đokovića sve češće spominje u kontekstu velikog favorita za ponovno osvajanje ove titule. Ako se prisetimo da je isto važilo i pred završnicu Mastersa u Parizu – barem zbog baksuza bi trebali sačekati sa slavljem do prvih meč lopti u subotu i nedelju…

(Vuk Brajović)