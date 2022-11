ANALIZA PRED DANAŠNJE MEČEVE CRVENE GRUPE U TORINU: Ko ide na duel sa Kasperom Rudom u subotnjem polufinalu?

Ko ide na duel sa Kasperom Rudom u subotnjem polufinalu Završnog Mastersa u Torinu – odlučivaće se večeras od 21 čas u rekordno punom Pala Alpituru u meču starih teniskih poznanika – a još uvek mladih asova Cicipasa i Rubljova. Još od juniorskih dana 2014 njih dvojica „ukrštaju rekete“ širom sveta; njihovo rivalstvo se nastavilo u 2017 na čelendžerima – a prešlo na profesionalni nivo 2018. u simptomatičnom trileru u pet setova na ATP Nekst Džen Finalu u Milanu. U njihovih dosadašnjih 13 mečeva, Cicipas je za jednu pobedu uspešniji – a dvadesetčetvorogodišnjak iz Grčke i godinu dana stariji Rus se večeras po treći put uzastopce susreću u grupnoj fazi Završnog Mastersa. Pobedu u prvom meću (London 2022) u taj-brejku trećeg seta odneo je Stefanos, da bi se Andrej revanširao bez izgubljenog seta (6-4 6-4) prošle godine u Torinu – posle čega se Grk povukao usled povrede lakta.

foto: Profimedia

Ovaj meč ima veliki ulog za Cicipasa – jer, ako pobedi Rubljova i zatim Ruda i time dospe u finale turnira u nedelju – po prvi put u karijeri će postati svetski broj 2 i završiti godinu na tom mestu. Ni za Rubljova ulog nije mali – jer bi pobedom i nastavkom takmičenja sebi stvorio priliku da izjednači svoj najbolji plasman u karijeri – peto mesto, na kraju sezone. To neće biti nimalo lako, jer je Cicipas najuspešniji igrač ATP turneje ove godine sa čak 11 nastupa u polufinalima – dok Rubljov deli drugom mesto sa 9. Obojica današnjih suparnika – nekadašnjih najboljih juniora sveta – se nalaze među Top 5 igrača sa najvećim brojem pobeda ostvarenih ove sezone – što su ostvarili 2018 i 2022.

foto: EPA/Alessandro Di Marco

Iako je odličnim pobedama protiv Cicipasa – a naročito Rubljova – Novak Đoković rezervisao svoje mesto u polufinalu turnira u Torinu ispred Crvene grupe – njegov meč protiv šampiona iz 2022. Danila Medvedeva za Novaka nosi više prilika i izazova. Novak je jedini igrač koji je u poziciji da zaradi do sada najveći honorar u istoriji Završnog ATP Mastersa - 4,740,300 američkih dolara – u slučaju da u nedelju podigne trofej bez pretrpljenog poraza na turniru. Petostruki šampion do sada nije izgubio niti jedan set (4-0) i ako tako nastavi do kraja – postao bi tek treći igrač u istoriji kome bi to pošlo za reketom – uz neverovatnog Lendla (1982, 1985, 1986) i Mekenroa (1983) na turnirima u Njujorku. Iako su veliki teniski prijatelji, Novak bi teško mogao da “zaboravi” verovatno najbolniji poraz u svojoj karijeri koji mu je Medvedev naneo u finalu Ju Es Opena – u momentu kada je igrao za istoriju i izbijanje na prvo mesto liste igrača po broju osvojenih Grend Slem turnira (tada 21) ispred karijernih rivala Federera i Nadala. Od tada je Novak dva puta bivao bolji od Rusa – u finalu Pariskog mastersa 2021 i Astane ove godine – i utisak je da će u svaki njihov naredni meč ulaziti sa maksimalnom koncentracijom i željom da ga pobedi i time unese trajni nemir u sjajnog protivnika koji ga je do sada 4 puta pobeđivao. Uz to, ova pobeda bi našem šampionu donela dodatnih 200 bodova – čime bi došao u dobru poziciju da sa maksimalnih 1500 koje osvajanje ovog turnira bez poraza nosi bude veoma konkurentan za povratak na mesto broj 1 svetskog tenisa već u prvoj četvrtini naredne sezone.

foto: Profimedia

Aktuelni broj 1 Karlos Alkaraz je svoju jedinu pobedu nad Novakom odneo ove godine – u okolnostima u kojima je bilo jasno da se Novak još uvek nije stabilizovao posle nemilih događaja sa početka godine, bolesti i nametnute pauze u nastupima. Sjajni Španac – koji je trenutno pod povredom – obećava da će biti potpuno spreman za Australijen Open, ali će biti veoma interesantno videti njihov naredni meč. Novak je ponovo na vrhuncu svoje forme, strahovito servira i kreće se “kao momak”, gladan je pobeda – i povratak u poziciju da nastavi svoj rekordni niz od 373 nedelje na vrhu svetskog teniskog karavana čini se veoma izglednim. Eto još jednog razloga da – posle toliko željenog uspeha na ovom turniru – jedva čekamo početak naredne sezone na uobičajenom mestu Novakovih trijumfa – Rod Lejver Areni u Melburnu.

(Vuk Brajović)