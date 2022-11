NEZAPAMĆENI SKANDAL! SRAMNI ATAMAN SNIMAO TRENING RIVALA? Šaras izneo teške OPTUŽBE, pa se zaleteo na Hrvata! Turčin traži DOKAZE!

Trener Barselone Šarunas Jasikevičius optužio je Efes da je krišom snimao trening njihovog tima!

Efes je u Istanbulu savladao Barselonu sa 96:86, a Jasikevičus to nije dobro podneo, pa je nakon meča imao šta da kaže Atamanu i njegovim pomoćnicima.

Kako je prvobitno preneo "Basket Njuz", a zatim potvrdio Ataman, litvanski trener je optužio stručni štab Efesa da je krišom snimao njihove treninge.

"Dobra vam je ta je**na kamera", navodno je Jasikevičus rekao pomoćnom treneru Tomislavu Mijatoviću iz Hrvatske.

Ostatak stručnog štaba turskog tima je razdvojio Jasikevičusa i Mijatovića, a trenera Barselone je na kraju morao da smiruje generalni menadžer Efesa Alper Jilmaz.

"O čemu god da smo se svađali, to je između nas. Nekada moramo da kažemo neke stvari u koje verujemo, ali i da pređemo preko toga. Sve što sam mu rekao svi razumeju u našem biznisu, ali je najbolje da to ostavimo između nas trenera", rekao je posle meča Jasikevičus.

Ataman je, međutim, na svojoj konferenciji imao drugačije planove, pa je rekao tačno o čemu se radilo i potvrdio spekulacije.

"Sinoć se šalio kako će me nazvati da pita o stanju Šejna Larkina. Taj poziv nisam dobio, ali očekujem da me sada nazove i da se izvini za ono što je uradio posle utakmice. Rukovali smo, a on je prišao mom stručnom štabu i optužio ih za snimanje njegovih treninga. Dobri smo prijatelji i pozvaću ga da dokaže svoje optužbe. Otkad sam ovde to nikome nikada nije palo napamet. Ako dokaže da smo im snimali treninge, povući ću se sa mesta glavnog trenera Efesa istog trenutka", rekao je Ataman i nastavio:

"Međutim, ako ne može to da dokaže, onda neka se izvini za svoje ponašanje mojim pomoćnicima ili nek podnese ostavku, nek da otkaz barem na mestu Asocijacije evroligaških trenera. Ovo su ozbiljne optužbe. Neka ovo bude poruka Šarasu. Ovakvo ponašanje mu ne priliči, ali vi novinari opet pišite naslove da je Ergin Ataman zakuvao tenzije. To je do vas".

Kurir sport/B92