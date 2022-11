EKSKLUZIVNO ZA KURIR! GDE SU MU GOD DALI DA IGRA, BIO JE NAJBOLJI: Kakve reči američkog tenisera o Novaku! Tejlore, SVAKA TI ČAST

Razoren od razočarenja posle poraza od Novaka Đokovića u polufinalu Mastersa u Torinu bio je Tejlor Fric - a glavni razlog je, nažalost, namerni gest navijača sa ciljem da ga omete pri udarcu u momentu kada se „lomio" drugi set - odnosno, iz ove perspektive - meč.

Neutešan je bio Amerikanac - i povodom ovakvih zbivanja u tenisu za Kurir kaže:

"Ovo je pojava u vezi koje, jednostavno, ne znate šta da radite. Ako uvedete pravilo da se poen ponavlja, onda bi neko iz publike mogao to da ponovi - iz motiva koje je više nemoguće predvideti ili kontrolisati. Danas je naštetilo meni, a sutra bi moglo - mom protivniku," ističe Fric. "Nije realno očekivati od protivnika da traži da se ponovi poen, ili da se sa takvim predlogom saglasi. Iskreno, ne znam da li bih i ja sam to uradio - i zato ne očekujem to ni od nekog od svojih kolega. Ono što me dodatno frustrira - pogotovo u situaciji u kojoj ste brutalno oštećeni kao što sam ja bio danas - je da prosto ne znate šta da kažete, šta da uradite - i šta bi iko mogao pametno da predloži u vezi sa tim", iskren je on.

"Navikavate se tokom cele karijere da igrate u tišini, i svakako je normalno to da neko iz publike pusti zvuk tokom neizvesnog poena. Za to ste spremni, to očekujete. Ali ako se desi to da neko namerno i bez skrupula odluči da vikne kako bi vas poremetio - na to se nikada ne možete navići. To je pravi šok. Zgađen sam…" duboko razočaran kaže Fric ono što skoro svaki pravi ljubitelj tenisa misli.

Ipak, I pored ovakvog nerazpoloženja - Tejlor je biranim rečima pričao o tome kakav šampion je Novak Đoković. Upitan da prokomentariše čudan tok ove sezone - tokom koje je - između ostalog - "nekim igračima" (Novaku) bilo zabranjeno da igraju na 2 Grend Slema i 4 Mastersa, osvajač Indijan Velsa kaže:

"Potpuno se slažem - ova godina je bila luda. Moj zaključak iz nje je - gde je Novak mogao da učestvuje, bivao je apsolutno najbolji igrač. Tu činjenicu uopšte ne treba dovoditi u sumnju. Kada je bivao odsutan - što je dugo trajalo - viđali smo dosta različitih rezultata jer - kada njega izopštite iz jednačine - preostali igrači su na veoma sličnom nivou - i pobediće onaj koji bude prikazao najbolju formu te nedelje, kako se adaptirao na uslove igre i tome slično", kaže on, i zaključuje: "Ukratko, kada Novak nije u takmičenju, ima nas 15 - 20 koji možemo da dobijemo jedan drugog bilo kog dana, u datim okolnostima. To je razlog za toliko različitih rezultata i ishoda mečeva i turnira - i zato smo imali ovakvu sezonu."

Hvala na lepim rečima, Tejlore - u nadi da mu se ovakva nezaslužena neprijatnost nikada neće više ponoviti - a naročito ne protiv igrača kojeg toliko ceni i za koga fer-plej predstavlja neizostavni deo sportske kulture.

Specijalno iz Torina: Vuk Brajović