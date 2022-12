HTELI SU DA ME UBIJU! Boris Beker govorio za televiziju o teškom životu u ZATVORU i za to ZARADIO neverovatnu sumu (VIDEO)

Bivši nemački teniser, Boris Beker, govorio je za televiziju o teškom životu u engleskim zatvorima i naveo da su čak pokušali da ga ubiju.

On je ekskluzivno za nemački TV Sat 1 govorio o ovom mučnom životnom iskustvo, a navodno je za taj intervju zaradio sumu od oko 500.000 evra.

U dve zatvorske ustanove u Engleskoj proveo je oko osam meseci.

- Tamo je bilo izuzetno prljavo i opasno. Od ubica do zlostavljača dece i dilera droge, sve je bilo tu. Pantalone kad spuštate, lampa je uključena. Noći su bile odvratne, kao u ludnici - rekao je Beker pa objasnio kako su hteli da ga ubiju.

foto: Shutterstock, EPA/DAVE HUNT

- Trojica zatvorenika, takozvanih "slušača", su trebali da me štite. I možda su mi oni spasili život. U dva slučaja sam se plašio za svoj život. Najpre je ubica osuđen na doživotnu kaznu tražio novac od mene i ucenjivao me da će mi inače "pokazati." U drugom zatvoru je drugi tip hteo da me ubije. Hteo je da mi "opere veš" i objašnjavao je šta će raditi sa mnom. Posle se taj zatvorenik pojavio, bacio se na zemlju, poljubio mi ruku i molio za oproštaj.

Posete u zatvoru su, prema njegovim rečima, bile jako retke, a njegovom sunarodniku, Jirgenu Klopu, nisu dozvolili da ga poseti.

- Klop je bio previše poznat - tako mu je rečeno.

Beker je još istakao da mu je dozvoljeno da u zatvoru predaje engleski jezik i matematiku, što mu je olakšalo život.

Podsetimo, čuveni teniser je prošlog četvrtka napustio zatvor u Engleskoj i potom bio deportovan u rodnu Nemačku. On je proglađen krivim za 25 od 29 tačaka optužnice. Priznao je da je kriv za utaju poreza.

