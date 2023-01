"BRAĆA SU ME TUKLA, KRV JE LILA" Ispovest Novaka Đokovića o detinjstvu i neverovatna priča o BIZARNOM dolasku policije na vrata

O detinjstvu, prošlosti i početku teniskog puta Novaka Đokovića puno se pričalo.

I sam Novak je često govorio o trenucima i osobama koje su bitno uticale na njegov život.

Naravno, neizostavni deo je njegova porodica, sa kojom je često zimske dane provodio na planini Kopaonik.

"Kopaonik je moj Olimp. Tamo sam naučio da skijam. Čak je i moj otac upoznao majku na stazi. Kako bi je zaveo, namerno je pao ispred mame i kao instruktor skijanja ponudio joj svoje usluge. Posle deset meseci sam se rodio, a šest meseci nakon toga su se venčali", govorio je Đoković u emisiji "TV lica... Kao sav normalan svet".

Na Kopaoniku je i prvi put video i zavoleo tenis, srećom njega je primetila Jelena Genčić koju mnogi nazivaju Novakovom teniskom majkom.

"Sa četiri godine sam stajao kod jedne ograde na Kopu i radoznalo posmatrao Jelenu Genčić kako igra tenis. Imao sam sreću da me spazi. Doduše, bio sam i jedini klinac koji se vešao kao majmun po žici. To leto sam trenirao sa njom. Prvo sam naučio da igram tenis, pa tek onda da čitam i pišem. Kada sam imao šest godina Jelena je rekla mojim roditeljima da ću biti najbolji na svetu. Postavio sam sebi visoke ciljeve, a to je da osvojim Vimbldon i budem najbolji na svetu. U svojoj sobi sam improvizovao vimbldonski trofej, dizao ga i govorio da sam šampion i broj jedan".

foto: Printskrin

Ispričao je i neke priče koje nismo mogli da slušamo ranije.

"U prvom meču sam pobedio posle taj-brejka 10:8. Bio sam veoma iscrpljen. Majka me je zagrlila, a meni su suze potekle. Sledećeg dana sam izgubio od Viktora Troickog sa 9:0. Ponovo sam zaplakao. Mnogo sam plakao kao dete! To najbolje zna mama".

Otkrio je i da je odličan odnos sa mlađom braćom Markom i Đorđetom imao uspone i padove, a prisetio se "sačekuše" u kojoj su preterali sa šalom.

"Dobro su me lemali iako su mlađi od mene. Jednom sam se vratio s turnira u stan i osetio da mi njih dvojica nešto spremaju. Dočekali su me i pitali da se igramo. Odveli su me u sobu, Marko je počeo da me davi, a Đole me je zveknuo po glavi! Prasnuli su u smeh, a meni je lila krv iz nosa! Dok sam se osvestio, pobegli su u kupatilo i zaključali se. Uzeo sam hoklicu i sedeo, čekajući da izađu. Kada su otvorili vrata, dočekao sam ih i obavio "razgovor" sa njima. Više se nismo tukli", rekao je Đoković.

foto: Printscreen/Instagram

Imao je trenutno peti teniser sveta zanimljivih situacija, pa čak i problem sa zakonom i policijom u inostranstvu, što je otkrio u emisiji "Da možda ne".

"Majka me je učila da perem čarape, jer nismo imali novca da kupimo veš-mašinu. Tokom turnira po Evropi nisam imao ni dva-tri evra da dam za žeton za pranje veša. Štedeli smo na sve strane. Jednom sam bio smešten u hotelu u Francuskoj, gde sam delio krevet s drugim teniserom. Lavabo je bio u spavaćoj sobi, a ne u toaletu. Tu smo prali veš koji smo sušili po lampama, radijatorima, ali i po uličnim svetiljkama, jer je tamo bilo sunca. Okačimo čarape na banderu da bi nam se brže osušile! Jednom nam je policija došla na vrata i opomenula nas da ne smemo da kačimo stvari na uličnu rasvetu", prisetio se Đoković.

