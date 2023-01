NOVAK ŽELI OSVETU! Vilander objasnio zašto je Đoković favorit za osvajanje AO: Nikada niko nije bio GLADNIJI nego što će on biti!

Proslavljeni švedski teniser i dugogodišnji stručni konsultant na "Eurosportu", Mats Vilander, smatra da je srpski teniser Novak Đoković apsolutni favorit za osvajanje Australijan opena.

Početkom godine Novak je u Australiji doživeo najveće poniženje u životu. Nakon sramne odluke tamošnjih vlasti deportovan je iz zemlje i nije imao priliku da se bori za trofej. Sada se vratio i Vilander smatra da je spreman za "osvetu".

"Mislim da nikada nismo videli gladnijeg tenisera u smislu želje za osvetom ili pobedama. Mislim da niko nikada nije bio gladniji nego što će Novak biti", poručio je Vilander.

Slavni Šveđanin objasnio je zašto je Srbin favorit za osvajanje prvog Grend slema u sezoni.

"Novak je favorit u Melburnu iz mnogo, mnogo razloga. Jedan razlog je to što je osvojio ovaj turnir devet puta, podloga je savršena za njega. Isto tako, u Australiji ne budu svi igrači maksimalno spremni. Neki su veoma spremni, neki nisu još uvek spremni, a on je uvek donekle spreman. To "donekle" za njega znači da je spreman taman koliko treba", smatra bivši teniski šampion.

Podsetimo, Australijan open na programu je od 16. do 29. januara, a titulu brani španski teniser Rafael Nadal.

Kurir sport