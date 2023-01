VALJDA SE NEĆE RASPASTI! Ove reči NIKO nije očekivao - poznati Turčin ne daje Novaku baš VELIKE šanse na predstojećem AO!

Bivši trener Serene Vilijams i Simone Halep, a sada Holgera Runea, Patrik Muratoglu rekao je da srpski as Novaku Đokoviću neće biti baš lako na predstojećem Australijan openu.

- Nadam se da se neće raspasti kao na US openu 2021. Dobro je što mu prvi turnir nije Australijan open već Adelejd te da će moći tamo da se navikne na okruženje. Imao je teške mesece prošle godine jer je morao da se izbori sa posledicama onoga što mu se dogodilo u Melburnu. On je prošao dosta toga. Niko ne može da ostane imun na sve to - rekao je Muratoglu.

Podsetimo, minulog januara, Novak Đoković je u Melburnu prošao kroz pravu dramu.

- Voleo bih da su pokazali poštovanja prema Noletu. Kada dođete na stadion i vidite kako Đoković igra, najmanje što možete je da pokažete poštovanje prema njemu. Može da vam se svidi ili da vam se ne svidi kako on razmišlja ili šta radi, ali morate da ga poštujete.

Kurir sport