"NOVAK JE BIO MRŠAV, NOSAT I JAKO DRČAN!" Dr Nestorović otkrio reči malog Đokovića prilikom prvog susreta OSTAĆETE BEZ TEKSTA!

Dr Branimir Nestorović je često vreme provodio sa Srđanom Đokovićem, stoga je bio upućen Novakov rad još od njegovih prvih koraka u svetu tenisa.

Nestorović se prvo upoznao sa Goranom, bratom od Srđana, a upravo je Novakov stric prvi put upoznao njih dvojicu, kada je Novak kao mali imao astmu.

Dr Branimir Nestorović gostovao je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je pričao o prvom susretu sa jednim od najboljih tenisera sveta.

- Došao je kod mene, bio je mnogo smešan, mršav, nosat i jako drčan. Kada smo sve završili, Novak mi je rekao 'doktore, ja ću biti najbolji na svetu!' Ja sam mu rekao da hoće, kao što kažem i svim klincima. Kada je postao najbolji na svetu, bio je na televiziji ispred Skupštine, meni žena kaže pa zar to nije onaj klinac koji je bio kod tebe. On jednostavno to nije rekao čisto onako, veoma je interesantan taj voljni element koji on ima. Većina Srba nema tu magareću osobinu, da nikada ne odustaje - rekao je Nestorović.

Nakon toga, pričao je kako bi voleo da Novak osvoji Australijan open, jer je to inat koji Srbi imaju. Pa je zaključio razgovor rekavši da sumnja da će u skorijoj budućnosti neko moći da ponovi Novakove rezultate.

