SKANDAL NAD SKANDALIMA! Navijač se zaleteo, pa ŠUTNUO golmana Arsenala - Premijer liga ovakav incident NE PAMTI! VIDEO

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostujućem terenu u derbiju severnog Londona Totenhem sa 2:0, u utakmici 20. kola Premijer lige i stekli osam bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca na tabeli.

Arsenal je poveo u 14. minutu autogolom golmana Totenhema Uga Lorisa, koji je napravio veliku grešku posle centaršuta Bukaja Sake. Pobedu Arsenalu obezbedio je Martin Odegard pogotkom u 36. minutu, na asistenciju Sake.

Nakon utakmice, golman Arsenala Eron Ramsdejl ušao je u sukob sa Ričarslisonom, a potom i sa jednim navijačem. Sjajni čuvar mreže prišao je navijačima gostujućeg tima, i tom prilikom jedan od njih ga je udario nogom, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Spurs fan boots Arsenal ‘keeper Ramsdale at the end of the game. Mental! #TOTARS pic.twitter.com/wZvvyE0isV — John B (@johnboybeattie) January 15, 2023

- Navijač Totenhema vređao me je u drugom poluvremenu, a ja sam uzvratio. Nekoliko ljudi kojima sam to uradio me je lepo pozdravilo, a onda je jedan navijač skočio i udario me malo po leđima. Ovo je sramota, jer je to samo fudbal, to je igra - rekao je Remsdejl posle incidenta.

Arsenal sada ima 15 pobeda i 47 bodova, osam više od aktuelnog šampiona, drugoplasiranog Mančester sitija. Totenhem je odigrao utakmicu više od Arsenala i sa 33 boda zauzima peto mesto na tabeli.

