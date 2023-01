EMOTIVNA KONFERENCIJA NOVAKA: Đokovića više brine povreda nego rivali! Bez treninga na Dimitrova!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Jedna od najintenzivnijih i naiskrenijih konferencija za predstavnike srpskih medija usledila je posle pobede Novaka Đokovića nad Encom Kuakoom u meču koji je bio neopisivo težak, kompleksan i izazovan kao retko kada na Australijen Openu.

"Ako pričamo o povredi, prvi meč je prošao mnogo bolje nego ovaj. Ono što se desilo večeras je da sam doživeo postepeno pogoršavanje povrede, i intenzitet bola se pojačavao. Morao sam da uzmem medicinski tajm-aut – kada sam izašao, promenio steznik i popio lekove – i pilule su počele da deluju posle 30 minuta. U četvrtom setu sam osećao da sam mogao da se krećem, ali i pored toga nisam odigravao na lopticu kako sam želeo, a proklizavanja su bila veliki problem. Uspeo sam da dovedem bol do podnošljivog nivoa – osim prilikom odigravanja ekstremnijih lopti. Da bih rešio izazov koji je protivnik predstavljao - morao sam da pustim ruku i da budem agresivniji. Nisam često tražio da ostanem u dugačkim razmenama, već nastojao da se što kraće igraju poeni – i ta strategija je funkcionisala. On je ušao u treći set više stegnut, što je meni pomoglo na mentalnom planu”, objašnjava Novak – i prelazi na najvažniju temu – temu povrede zadnje lože.

“Stanje sa povredom nije idealno, I sada je situacija još lošija. Znate da danima ne treniram između mečeva, da koristim prostor i vreme da se oporavim i da sebi dam što veće šanse da nastupim na željenom nivou u narednom meču", rekao je Đoković, i nastavio: “Nema previše izbora – već samo dva: ili nastaviti dalje - ili ne. Ja želim da nastavim dalje - i uvek ću nastojati da iskoristim šansu da se oporavim i dovedem u što bolje stanje kako bim mogao da nastupim u narednom meču. Na Grend Slemovima je dobro što imamo dan odmora više, što je u svakoj situaciji – a naročito ovakvoj u kojoj se sada nalazim – veoma povoljna okolnost.”

"Pre dve godine sam uspeo da osvojim turnir sa pocepanim mišićem na drugom delu tela. Tada mi se povreda desila u četvrtfinalu, posle koje sam imao dva dana pauze – koje sam iskoristio najbolje moguće da bih se bolje osećao. Bio sam optimista posle prvog meča, juče i danas sam se osećao sasvim dobro – do te mere da sam pomislio da bih mogao da igram i bez tablete. No, iz predostrožnosti sam ih uzeo, za svaki slučaj. Ipak, u meču je nemoguće predvideti kako ćete se kretati, kakve poteze ćete praviti; pokreti su dinamični, ishitreni – i obično u takvim situacijama te kretnje mogu da prouzrokuju povredu. Videćemo kakvo će stanje biti kada se probudim – i kada popusti dejstvo lekova. Sutra neću trenirati, i nadam se da ću se prekosutra dovoljno dobro osećati da bih mogao da se takmičim”, rekao je Novak Đoković, koji bi u subotu u trećem kolu trebao da igra protiv “brata sa Balkana” Grigora Dimitrova.

foto: EPA/LUKAS COCH

Nemile scene su se događale u publici – i Novak se sa pravom osetio pogođenim i isprovociranim – na više načina. “Kada se ovakve stvari dešavaju – a pritom pričam i u ime ostalih igrača koji to doživljavaju – mi bivamo stavljeni u situaciju da izgledamo kao zlikovci, da mi nekog izbacujemo sa tribina. Više puta sam pogledao u pravcu izgrednika, pa u sudiju, davao znakove da se reaguje. Tek posle skoro dva sata neprestanog šikaniranja sam reagovao – i pitao sudiju šta namerava da uradi povodom svega što sam doživljavao. Naglašavam da se ovde radilo samo o pojedincima iz publike – gde je velika većina ljudi koja prati mečeve veoma pristojna. Uvek tolerišem kad neko navija za mog protivnika, ali kada to radi sportski i pošteno – i tokom karijere sam imao puno situacija u kojima je ceo stadion navijao protiv mene. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije – i u takvoj situaciji bi glavni sudija trebao da bude zadužen da reaguje, da prevenira dalju eskalaciju takvog nedoličnog ponašanja”, objašnjava svoj stav Novak.

“Uvek ce biti onih koji te ne vole, ali to je sport. Ponašanje tih gledalaca je bilo tendenciozno, jer su činili sve da me isprovociraju – vređajući me, spominjući moju povredu u negativnom kontekstu – u vidno pijanom stanju. I umesto da budem momentalno zaštićen – jer je i sudija bio svedok tog zlostavljanja u više navrata – tek kada sam reagovao da zaštitim sebe od daljeg šikaniranja – izgrednici su bili izbačeni sa stadiona. Na taj način – ja bivam prikazan u javnosti kao neki zlikovac koji proteruje ljude sa stadiona – umesto da budem zaštićen od strane onih i organizacije koja bi trebala time da se bavi. Uostalom, videli ste šta se desilo na Eurosportu – i jednostavno sam bio stavljen u poziciju da moram da reagujem. Drugi put u 6 meseci imam taj problem sa Eurosportom – koji su promenili kompaniju koja radi digitalne komunikacije. Ta kompanija iz Londona je napravila ružnu stvar - posle koje sam rekao da neću da dajem intervjue Eurosportu, pa su mi se izvinili – ali privatno. Isto se desilo tokom meča sa Karbaljes-Baenom – optuživši me bez bilo kakve osnove da svojevoljno kršim pravila – što naravno nije bilo tačno. Insinuacija je bila u smislu toga da to radim – jer mi se može, sa namerom da od takve lažne objave prave – senzaciju. Kao I prvog puta – oni su taj materijal obrisali, i sada mi se Barbara Šet izvinila – ali ponovo – privatno. Čuo sam se i sa Borisom Bekerom na tu temu, preneo mu moj stav. Naravno, to nije primereno – jer bi posle takvih gestova trebalo da usledi formalno, kompanijsko izvinjenje. Da se razumemo – ja ne da nemam ništa protiv Eurosporta, nego ga smatram za sjajan kanal, na kome gledam skijanje ceo život,”kaže Novak, u neverici.

“Jednostavno, u našoj organizaciji – a pritom mislim na ATP, WTA, Grend Slemove – mora da postoji neki način ili mehanizam da se igrači blagovremeno zaštite, da se reaguje zvanično, brzo, odlučno, na adekvatan način. Ovako – kada ja reagujem – postajem laka meta i skoro ispada da sam neka vrsta zlikovca. To je skoro postala normalna pojava – zamislite – da me tako predstavljaju. U pravu ste – ne reagujem skoro nikada – ili svakako ne često, ali u ovom slučaju nisam mogao da trpim nepravdu jer je prevršena svaka mera. Hoće li mi se neko javno i zvanično izviniti? U pitanju je jedan od najvećih sportskih kanala na svetu – i time što su mi se samo privatno izvinili – činjenica je da većina ljudi to nije ni primila k znanju. Na taj način će ostati uvreženo mišljenje u javnosti da sam ja neko ko je ponovo zloupotrebio pravila. Postavljam pitanje, još jednom: zašto niko iz ATP-ja ili organizacije Grend Slemova nije izašao u javnost sa zvaničnim objašnjenjem te situacije, da osudi to što sam medijski linčovan – iako se takve situacije stalno ponavljaju? Na kraju – sve se svodi na isto: ako smo deo ove turneje – mora da postoji odgovornost, zaštita igrača – a ne da se omoguće situacije u kojima ćemo biti “roštiljani” u medijima”, sa opravdanim gnevom priča Novak Đoković o poslednjim medijskim uzurpacijama istine i zlonamernim i senzacionalističkim insinuacijama.

foto: EPA/Lukas Coch

Pobedio je Novak večeras i vandalski nastrojenu publiku, i veoma motivisanog protivnika – i nemar onih koji bi trebali da štite integritet sporta i ambijenta u kojem se neke od najvećih sportskih takmičenja na svetu održavaju. No, najveći problem za nastavak Novakovog pohoda ka istorijskoj desetoj tituli u Melburnu i dalje biva povreda – i služeći se Novakovim rečima – preostaje da se molimo Bogu da se povreda sanira u dovoljnoj meri pred njegov svaki sledeći nastup.

Sve je moguće – ali, da vidimo da li će tako biti ovoga puta…

Kurir sport