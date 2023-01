NAŠAO UTEHU U ALKOHOLU! Engleski fudbaler Lingard: Okrenuo sam se piću zbog problema u Mančesteru!

Engleski fudbaler Džesi Lingard rekao je da je počeo da pije alkohol u pokušaju da ublaži bol, kada je njegova karijera u Mančester junajtedu počela da propada.Lingard je 22 godine proveo u Junajtedu, otkako je kao sedmogodišnjak došao na Old Traford, a prošlog leta prešao je u Notingem Forest.

Odigrao je 232 utakmice i postigao 35 golova za Junajted i osvojio FA kup, Liga kup, Komjuniti Šild i Ligu Evropa. On je rekao da je zbog "zlostavljanja navijača i borbe njegove majke sa depresijom pokušavao da zaboravi šta se dešava na Old Trafordu".

"Pio sam pre spavanja, noćnu čašicu. Sada se osvrnem i pomislim: 'Zbog čega sam to radio?' Ali trebalo mi je nešto da mi ublaži bol i da me nekako smiri. Pokušavao sam da zaboravim šta se dešava. Ali, to je 10 puta više pogoršalo stvari. Toliko je bilo zlostavljanja, a ja sam već bio dovoljno pao, a morao sam da nastupam. Prolazio sam kroz stvari koje ne znate... Osetio sam sav teret sveta na leđima", naveo je Lingard u jednom podkastu, preneo je Skaj.

foto: Profimedia

On je rekao da je njegova majka Kristi vodila veliku borbu sa depresijom dok je bio mlad i da je često provodila dan u krevetu. Ona je 2019. godine primljena u bolnicu, pa je Lingard morao da se brine o bratu i sestri.

"Depresija je bila toliko loša da je morala da ode i potraži pomoć. Ostavila me je sa 11-godišnjom sestrom i malim bratom koji je tada imao 15 godina, a još sam prolazio kroz moje probleme. Tada nisam baš bio stariji brat koga su trebali. Bio sam na autopilotu, nisam bio tamo psihički", naveo je Lingard.

On je rekao da su se stvari pogoršale posle uvreda navijača i pobede u FA kupu protiv Derbija u martu 2020. godine, posle čega je razgovarao sa tadašnjim trenerom Oleom Gunarom Solšerom.

"Posle tih uvreda nisam hteo da budem na terenu, nisam hteo da igram. Nisam želeo da ostavim fudbal, nikad to ne bih uradio, ali bila mi je potrebna pauza. Bilo je potrebno da pronadjem motivaciju, neku vatru u sebi da nastavim, pošto to više nisam mogao da radim. Pomoglo mi je što se Ole raspitivao za majku i ljudi su tako znali kroz šta prolazim", dodao je.

On je polovinu sezone 2020/2021 proveo na pozajmici u Vest Hemu gde je dobro igrao i postigao devet golova u 16 utakmica. Posle toga se vratio u Junajted, ali ponovo nije imao veliku minutažu.

Lingard je rekao da je dobio lažna obećanja u vezi minutaže i bio je besan kada su mu rekli da neće otići na pozajmicu u Njukasl prošlog januara, nakon što je dogovor već bio postignut.

Odabrao je da pređe u Notingem Forest prošlog leta, pošto su mu, kako je rekao "iskazali više ljubavi".

Upitan je da li je vremenom izgubio poštovanje prema Junajtedu.

"Verovatno, da. Nije bilo ravnoteže, strukture, ljudi su radili šta su hteli. Toliko su zaostajali u svemu. Vidite objekte Sitija, Totenhema, bili su miljama ispred. Čak i u društvenim pitanjima, otišao sam kod njih 2017. godine u vezi Jutjuba i rekao da napravimo sadržaj. Želeo sam da budu u toku, nove stvari se dešavaju, morate da ostanete relevantni", naveo je Lingard.

Kurir sport