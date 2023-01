PRIČA O VISOKOM LETU I PRERANOM PADU: Baksuz i konsistentnost – saga o meču Korda - Hačanov (FOTO)

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Kolektivni uspeh američkog tenisa izražen u plasmanu čak 10 igrača u Top 50 selekciju svetskog tenisa – malo je značio Sebastijanu Kordi posle predaje meča Rusu Hačanovu u trećem setu usled bolne povrede zgloba. “Bol sam prvi put osetio u Adelejdu, ali se povukao - do početka drugog seta, kada me je naglo zaboleo posle jednog riterna”, kaže jedan od najprijatnijih noviteta u završnoj fazi Grend Slem turnira u poslednje vreme. “Odlično sam se osećao na terenu i nosio sa protivnicima iz kola u kolo, verovao u sebe – i činilo mi se da nisam bio poželjan suparnik među preostalim igračima u žrebu. Iako mi je ovakav epilog mog učešća na turniru bolan – sa njega odlazim ohrabren, ponosan na sve što sam uradio – i sa puno samopouzdanja pred naredne nastupe”, kaže Korda posle svog prvog nastupa u četvrtfinalu jednog Grend Slema u karijeri.

“Konsistentnost” je reč koja je izmamila osmeh na lice Karena Hačanova – od danas u drugom uzastopnom polufinalu na Grend Slemovima (Ju Es Open 2022). Rus koji je ovih dana porukama na kameri isticao svoje jermenske korene – a u ranijoj fazi teniskog razvoja bio “tata” danas uspešnijim Medvedevu i Rubljovu – uspeh pripisuje tome što je uspeo da posloži više detalja kako bi njegove nastupe redovno pratili dobri rezultati. “Pogledajte Rodžera, Rafu i Novaka; njih trojica su toliko puno značila jedan drugome u smislu stalnog nastojanja da se unapređuju – i u tom smislu gledam i moj odnos sa Danilom i Andrejem kao veoma konstruktivan”, kaže Karen, koji bi zapravo mogao i da se susretne sa Rubljovom u finalu Melburna. Takav ishod Australijen Opena bi se veoma interesantno reflektovao i na prošlogodišnju – kao verovatno i ovogodišnju odluku Ol Ingland Kluba da ne dozvoli igračima iz Rusije i Belorusije da učestvuju na najvažnijem Slemu sezone, Vimbldonu. “Ako je Vimbldon nešto postigao time – moraćete da pitate njih šta je to tačno bilo”, kratko komentariše pitanje iz te oblasti 18. nosilac turnira u Melburnu.

U vezi pobede nad Kordom na ovaj način – nema puno da doda: “Jedan od presudnih momenata u meču je bilo to što sam uspeo da prelomim drugi set u svoju korist, i time stavim dodatni pritisak na protivnika. Rana prednost u trećem je ugasila nadu za eventualnim povratkom u meč – a to što je on završen predajom je uobičajena stvar u sportu, bez obzira na to što smo do tada vodili veliku borbu i nisam bio svestan toga da je zapravo Seb bio povređen”, rezimira Karen. Iskustva iz polufinala u Njujorku, po njemu, nisu primenljiva na ovaj Australijen Open – jer su i drugačiji raspored i različiti protivnici u Njujorku u potpunosti uticale na tamošnji ishod, dok u Melburnu stvari po Hačanova izgledaju mnogo povoljnije.

Ovo je bila još jedna priča o visokom letu i preranom padu jednog od favorizovanih učesnika Australijen Opena, u vezi koje je važno napomenuti da je Seb Korda sa punim pravom osvojio srca ljubitelja tenisa širom sveta – jer je odigrao neke od najboljih mečeva viđenih u Melburnu ove godine. Ipak – pritisak na igrače u situacijama kada se probiju do završnog dela turnira van očekivanja ume da se izrazi na više načina – i u tom smislu je fantastično koliko su se sa tim uspešno nosili spomenuti članovi velike trojke. Sinoć smo mogli da vidimo koliko je taj faktor onemogućio de Minora da odigra pristojan meč – a kamoli da se suprotstavi Đokoviću pred krcatim tribinama njemu domaće Rod Lejver Arene. Iz tog razloga će biti veoma interesantno videti – kako će se sa pritiskom “omiljenog autsajdera” kasnije večeras nositi Jirži Lehečka protiv trostrukog polufinaliste i finaliste Grend Slem takmičenja – Stefanosom Cicipasom…

