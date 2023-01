BIO SAM NESTAŠNO DETE, ZBOG TOGA SU ME RODITELJI UPISALI NA FUDBAL! Iako ima 18 godina, Baždar iza sebe ima NEVEROVATNU priču!

Omladinska škola kluba iz Humske ulice poznata je kao pravi rasadnik budućih fudbalskih majstora, a u moru takvih dečaka izdvojio se Samed Baždar koji je sa samo 18 godina na sebe skrenuo ogromnu pažnju. Naravno, zbog svog besprekornog i blistavog talenta, a njegovo vreme tek dolazi.

Sa njim smo razgovorali u Beleku, gde četa Gordana Petrića vredno trenira i sprema se za predstojeće izazove u nastavku sezone.

Na samom početku, vratili smo se jedno 13-14 godina unazad... Baždar se prisetio svog prvog susreta sa fudbalskom loptom. Kako i sam kaže, roditelji su ga upisali na fudbal jer je bio nestašno dete.

- Kao mali, obožavao sam fudbalsku loptu, kao i svi moji vršnjaci. Bio sam previše nestašan kod kuće, pa su me roditelji upisali na fudbal kako bih u "balonu" eliminisao svoju negativnu energiju - rekao je Baždar kroz osmeh, i potom dodao:

- Prve fudbalske korake napravio sam u ŠF Ajaks, u pitanju je lokalna škola fudbala koja se nalazila nedaleko od moje kuće gde sam živeo. Onda sam promenio par klubova u Novom Pazaru, da bih kasnije prešao u Partizan.

Prisetio se 18-godišnji napadač trenutka kada je shvatio da će se ceo život baviti fudbalom.

- To je definitvno bio poziv za reprezentaciju! Tada sam imao 12 godina, u Staroj Pazovi je bilo nas 50ak dečaka, i to okupljanje ću pamtiti zauvek. To je bio prvi znak meni i mojim roditeljima da priča postaje ozbiljna.

foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Kao i svaki dečak koji trenira fudbal, i Baždar je imao svoje fudbalske idole.

- Što se tiče domaćih fudbalera, to je definitvno Adem Ljajić, bivši fudbaler Partizana, inače moj sugrađanin. A od inostranih igrača, izdvojio bih Mesija koji je zaista pravi mađioničar sa loptom.

Prisetio se Samed jednog večitog derbija u kom se upravo Ljajić našao u ulozi astenta, to je kako kaže bio prelomni trenutak kada je počeo da navija za Partizan. Inače, on potiče iz porodice u kojoj svi navijaju za klub iz Humske ulice.

- Sam sam doneo odluku da ću da navijam za Partizan, niko me nije "naterao". Sećam se kada sam gledao jedan derbi kad sam bio mali, tada je baš Ljajić asistirao Kleu kod pogotka, i od tada mi je Partizan u srcu.

Osim Partizana, emocije gaji i prema Barselonu.

- Navijao sam za Barselonu kada sam bio mali. Plakao bih svaki put kada bi Barsa izgubila, toliko sam voleo taj klub. I sada navijam za njih, ali ne u tolikoj meri kao kad sam bio klinac. Voleo bih da jednog dana obučem Barsin dres, to mi je dečački san.

Crno-beli su motore za narednu sezonu upalili u Beleku, gde imaju sve neophodne uslove za rad.

- Zadovoljan sam uslovima, zaista je fenomenalno ovde. Hotel, teren, usluga... Ma sve je odlično. Imamo vrhunske uslove da se što bolje spremimo za nastavak sezone.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Samed je vrlo vredan momak. Na sebi radi konstantno, ali je takođe svestan da kao i svaki čovek na ovom svetu ima i mane, ali to ne stavlja "pod tepih", već se trudi da predano radi i da napreduje iz dana u dan.

- Svestan sam svih svojim mana. Radim sa trenerima u klubu, pričamo o svemu, i oni mi sugerišu na šta tačno treba da obratim pažnju. Na pripremama radimo i sa loptom, ali i na kondiciji se obraća velika pažnja, kako bi se što bolje spremili za predstojeće obaveze u prvenstvu. Mi napadači ostajemo i posle treninga, radimo na završnici, tačnije svako radi na onom šta mu je potrebno.

Slobodno vreme na pripremama provodi uz video igrice, a hotelsku sobu deli sa još jednim detetom Partizana, Nemanjom Jovićem.

- Sa Nemanjom Jovićem sam u sobi. U slobodno vreme igramo video igrice, preciznije FIFU. Ali se i trudimo da se što bolje odmorimo, pošto konstantno treniramo, igramo utakmice i poprilično je naporno.

Iako ima svega 18 godina, ovo su mu već pete pripreme sa prvim timom...

- Meni su ovo pete pripreme sa prvim timom, i to mi je mnogo pomoglo, stekao sam neko iskustvo koje mnogo znači nama mladim fudbalerima. Nekako sam se već "udomaćio", ništa mi nije strano. Naravno da upijam savete starijih saigrača, sve što pričaju je za moje dobro, i to moram da cenim.

Trenutak kada je debitovao za prvi tim nikada neće zaboraviti. To je bilo 15. maja 2021. godine, na utakmici između Voždovca i Partizana.

- Osećaj je bio neverovatan. Prvom timu sam priključen u novembru 2020. godine, odradio sam pripreme, a onda sam se vratio u kadete. Sa prvim timom sa trenirao povremeno, i zaista nisam očekivao da ću debitovati. Sećam se, igrao sam neku utakmicu u kadetskoj ligi, i samo mi je javljeno da ću sutra biti u karantinu, i da ću biti u protokolu za meč sa Voždovcem. Taj osećaj neću nikada zaboraviti - prisetio se Baždar tog momenta u razgovoru za Kurir.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport

Crno-bela omladinska škola iznedrila je nebrojano mnogo fudbalera svetske klase, posebno napadače koji danas terorišu protivničke golmane u najjačim ligama sveta. Mitrović, Vlahović... Samed će sve od sebe dati da i on krene njihovim stopama.

- Naravno, to mi je san, velika želja... Svi dobro znamo kakvi su to fudbaleri. Ispred sebe imamo njihov put, koji je bio sjajan. Ostavili su veliki trag u Partizanu i voleo bih da krenem njihovim stopama.

Trener Gordan Petrić je svojim dolaskom u Humsku ulicu uneo neku specifičnu, vrlo jaku i pozitivnu energiju u tim. Reč je proslavljenom fudbaleru, koji sada gradi i trenersku karijeru, a 18-godišnji golgeter za svog "šefa" ima da kaže isključivo sve najbolje.

- Za trenera Petrića imam samo reči hvale. On mi je pružio dosta šansi, u mene ima mnogo poverenja koje moram da opravdam. Imam slobodu, mogu da radim ono što najviše volim, a to je da igram fudbal i da pomažem ekipi.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Nakon prvog dela sezone, Crvena zvezda se nalazi na prvoj poziciji na tabeli sa 10 bodova više u odnosu na Partizan. Ali kako kaže Baždar, trka za šampionsku titulu još uvek nije gotova.

- Trenutna situacija je takva, mi ćemo sve od sebe dati da na kraju sezone budemo prvi na tabeli. To je fudbal, nekad pobediš a nekad izgubiš... Ima još dosta da se igra, idemo iz utakmice u utakmicu.

U plej-ofu Lige konferencija, Partizan će odmeriti snage sa Šerifom.

- Očekuje nas veoma težak meč, Šerif je ozbiljan protivnik ali protiv svakoga može da se igra. Daćemo sve od sebe da pobedimo i prođemo dalje - rekao je 18-godišnji golgeter.

Kurir sport / A. Rakočević