"NISAM IMPRESIONIRAN" Rubljov pretrpeo TEŽAK PORAZ od Noleta: Pokušavao sam da govorim sebi da ne odustanem...

Srpski teniser Novak Đoković deseti put se plasirao u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Rusa Andreja Rubljova u tri seta, sa 6:1, 6:2, 6:4.

"Nisam impresioniran, jer je jedan od najboljih igrača. Znao sam da će biti veoma teško. To je to, prosto je", rekao je Rubljov.

Novak sada protiv Rusa vodi 3-1 u međusobnim duelima.

"Igrali smo tri puta do sada. Danas je igrao mnogo bolje, kad uporedim naše mečeve iz Torina. Ne znam šta drugo da kažem. Servirao je jako dobro, riternirao", dodao je Rubljov.

"Pokušavao sam da govorim sebi da ne odustanem, odigram još jedan gem više. Nikad ne znaš šta može da se desi. Samo da ostanem u igri, da ne odustanem mentalno. Ako mogu da osvojim moj servis gem, hajde da uradim to. Nebitno ako je 0:30. To je to", istakao je Rus.

foto: EPA/JAMES ROSS

Za prolazak u finale Đoković će u petak igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je u četvrtfinalu pobedio svog sunarodnika Bena Šeltona sa 3:1.

Njih dvojica do sada se nisu sastajali, a Novak će biti apsolutni favorit i posle svega što je u prethodnih 10 dana prikazao bilo bi čudo da se deseti put ne plasira u finale Melburna.

(Kurir sport)