NOVAK NEMA VEZE S TIM! Novinar u Melburnu MALTRETIRAO teniserku zbog Đokovića, ona mu ODBRUSILA: Šta god da kažem, spinovaćete!

Beloruska teniserka, Viktorija Azarenka, imala je burnu konferenciju za medije nakon poraza u polufinalu Australijan opena.

Azarenka je poražena od Elene Ribakine rezultatom 2:0, a nakon toga je odbila da odgovori na pitanje o situaciji sa Srđanom Đokovićem i navijačima koji su poslali poruku podrške Rusiji.

Čitav svet bruji o ocu Novaka Đokovića koji se u Melburnu našao na snimku sa navijačima koji su imali zastavu Rusije sa likom Vladimira Putina, a Beloruskinja je nakon poraza naišla na upornog novinara koji je želeo da čuje njeno mišljenje o pomenutoj temi.

"Dosta se pričalo o ruskim i beloruskim igračima ovde. Siguran sam da niste gledali društvene mreže, ali da jeste, videli biste da se sinoć desio incident sa Novakovim tatom. Da li vam je teško kada izađete na teren da izbacite takve stvari iz glave? Mislite li da ima igrača na koje to utiče?", pitao je novinar na konferenciji za medije.

Azarenka nije razumela pitanje.

"Na druge igrače utiče šta tačno?".

Novinar je pojasnio:

"Distrakcije koje izmiču kontroli. Stalne vesti i priče o problemima."

Teniserka je imala još jedno pitanje.

"Pa od koga dolaze vesti?".

Kada je dobila odgovor da vesti dolaze "od svih na društvenim mrežama", objasnila je novinaru da on upravo pominje incident i da ne zna šta se od njenog odgovora traži, novinar je upitao da li može da se distancira od tema koje se ne tiču tenisa i da li kao teniserka zna koliko je teško Novaku.

"Ne znam kakve veze to ima sa Novakom uopšte, da budem iskrena, tako da... Pričala sam o tome sa radnikom obezbeđenja koji me prati do terena svaki dan. Pitala sam ga šta je tačno bio icident i on mi je objasnio. Ne znam šta želite od nas da uradimo. Ne znam kakav je cilj ovde pa se neprestano pominje. Ovakvi incidenti po mom mišljenju nemaju veze sa igračima, ali nekako uvlačite igrače. Pa, šta je onda cilj ovde? Mislim da je to pitanje za vas, a ne za mene".

Novinar je insistirao na konkretnom odgovoru, pa je upitao teniserku i da li joj smeta što se "Australijan open koristi kao platforma za pro-ruske demonstracije".

"Kakav god odgovor da vam dam sada, to će da bude okrenuto na koji god način da to želite. Da li mi smeta? Smeta mi to što se prave stvari dešavaju u svetu. Ne znam. Da li ste vi političar? Da li vi izveštavate politiku?".

"Ne, ja sam sportski novinar", dobila je odgovor Azarenka.

"I ja sam sportista. Pitate me o stvarima za koje bi neko možda rekao da nisu u mojoj kontroli. Ali ne verujem u to. Ne znam šta želite da odogorim. Ako je provokativno pitanje, onda možete da "spinujete" priču kako želite". zaključila je Azarenka.

