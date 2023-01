ANALIZA PRED POLUFINALE MELBURNA: Srećno Nole, i samo mirno!

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Ko god se bude izborio da mu se ime nađe na jednom od trofeja koji će učesnici finala u nedelju primiti iz ruku domaćih zvaničnika na Rod Lejver Areni iz prvog meča dana odigravanja polufinala – imaće tu čast po prvi put u Australiji. Cicipas je do sada 4 puta bio neuspešan u tom nastojanju – a na Grend Slemovima inače – uspešan samo jednom, na Rolan Garosu 2021. Rus Hačanov je ostvario drugi uzastopni plasman u ovu fazu Grend Slem turnira (posle Njujorka) – a plasman u finale bi značio da je uspeo da prekine negativan niz od 13 poraza protiv igrača iz top 5 selekcije. Ipak, to neće biti nimalo lako – jer je Grk bio bolji u svih pet njihovih dosadašnjih mečeva – od kojih su 4 održana na turnirima Masters serije. I pored milozvučnih komentara izrečenih pred publikom na Rod Lejver Areni (donacija za otvaranje škole u Viktoriji, poziv popularnoj australijskoj glumici Margo Robi da bude u loži na nekom od narednih mečeva) statistika govori da je ovo zaista omiljeni Grend Slem porodice Cicipas – na kome je Stefanos pobedio svoje protivnike iz top 20 ATP liste u 5 od 8 poslednjih mečeva. Sa druge strane – Karen nikada nije pobedio top 5 igrača na Grend Slemu, a ako danas bude uspeo u tome – postaće osmi aktivni igrač kome je pošlo za reketom da se plasira u finale Australijen Opena, uspeh koji bi važio i u slučaju pobede njegovog protivnika.

U ovaj meč Hačanov ulazi kao malo svežiji igrač – u čemu mu je „pomogao“ u četvrtfinalu Sebastijen Korda odlukom da preda meč u trećem setu, iako je u totalnom zbiru minuta provedenih na terenu Cicipas bio ekonomičniji – za 24 minuta. Ruski igrač - delimično jermenskog porekla - evidentno je nošen i momentima nacionalnog ponosa čije su manifestacije stvorile još jednu veliku kontroverzu ovog profila na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Osim toga, Hačanov je mnogo više priviknut na igru u ovom delu dana – a s obzirom da danas u Melburnu nema ni oblačića na nebu – taj element bi mogao da nosi izvestan značaj u fazi otvaranja meča i dužim razmenama. I pored toga, Cicipasova igra ove godine u Melburnu je bila najubedljivija pored Đokovićeve – a krasi je i viši nivo strpljenja, zrelosti u tranziciji između faza mečeva i mnogo viši nivo vere u svoje kvalitete i mogućnosti – i neosporno slovi za velikog favorita u meču u kome će prvi – a zatim treći set biti od izuzetnog značaja za konačni ishod. Prvo polufinale počinje u 5:30 ujutru po našem vremenu.

Đoković i Pol se nisu nikada ranije susretali – a od njih dvojice se jedino Pol seća da su njih dvojica uopšte nekada pre trenirali zajedno. Samo jednom pre u nastupima u Grend Slem polufinalima je Đoković za protivnika imao niže rangiranog igrača (114. Karacev 2021. godine, Pol 35. na ATP listi), dok je jedina pobeda koju je Pol do sada odneo protiv igrača iz top 20 selekcije ostvarena protiv Dimitrova (20) na Australijen Openu 2020. godine. Deset godina mlađi Amerikanac je do sada ostvario četiri pobede nad Top 5 igračima na turneji u dosadašnjoj karijeri – gde su 3 od tih pobeda zabeležene u prošloj sezoni – što ukazuje na kontinuitet u napretku njegove igre koji se pozitivno manifestuje i na Australijen Openu. Đoković je na terenu proveo mnogo manje od Pola – čak 1 sat i 42 minuta manje – iako su njegovi protivnici bili mnogo referentniji, ali se i pored toga može reći da su obojica igrača na željeni način dizali formu kroz turnir i susrete sa različitim protivnicima.

Novak bi ovom pobedom nadmašio svoj rekord (33) po broju nastupa u Grend Slem finalima, a izjednačio bi se sa Serenom Vilijams (33) na drugom mestu po broju nastupa u finalima u istoriji. Sa 35 godina i 252 dana Novak bi mogao da postane peti najstariji igrač u istoriji koji će nastupiti u Grend Slem Finalu – posle Rouzvola (5 finala slema a da je bio stariji od Novaka) , Federera (3), Mala Andersona (1) i Nadala (na Rolan Garosu 2022 – sa 36 godina i 2 dana). Ipak, po broju finala po navršenoj 30 godini života – Novak je apsolutni rekorder, sa njih 12 – a u svih 9 polufinalnih mečeva u Melburnu nije pretrpio ni jedan poraz. Današnjom pobedom u svom 44. polufinalu na Grend Slemovima u karijeri bi osvojio još jedan rekord – 27 uzastopnu pobedu na mečevima Australijen Opena, koji je sa 26 od 2004. držao njegov bivši trener Andre Agasi.

Tomi Pol će nastojati da pobedom protiv Đokovića svoje ime upiše pored svojih 13 sunarodnika koji su u Open Eri uspeli da uđu u finale Australijen Opena – i prvi posle Agasijevog konačnog trijumfa ovde davne 2003. godine. Njegova pobeda bi u finalu po 13. put predstavila dvojicu igrača koji bi debitovali u samoj završnici ovog turnira u Open Eri - i prvi put posle legendarnog meča Đoković – Conga 2008. Ovaj turnir je za Pola najuspešniji od svih Grend Slemova – na kome je ostvario 9 pobeda i 3 poraza, dok je u karijeri do sada osvojio samo jednu ATP titulu (Stokholm 2021.) a najviši rang mu je bio 28. u septembru prošle godine. Od svih pobeda koje je u Melburnu ostvario ove godine, svakako najinspirativnija je bila protiv kolege Džensona Bruksbija u tri seta – koji je prethodno ostvario jedno od najvećih iznenađenja turnira pobedom nad drugim nosiocem Kasperom Rudom. Veliki adut mladom „Jenkiju“ je prisustvo iskusnog trenera Breda Stajna u svom boksu, čije znanje je pohvalio i sam Novak Đoković na prethodnoj konferenciji za medije.

Šta očekivati u ovom meču – koji će gledaoci u Srbiji moći da prate od 9.30 izjutra po našem vremenu? Naizgled – ne puno toga drugačijeg u smislu strategije „tima Đoković“ u poređenju sa mečom protiv ipak kvalitetnijeg Rusa Rubljova; veliku posvećenost realizaciji prvog i strateški važnog drugog servisa, snažna i raznovrsna igra sa osnovne linije koja će opteretiti onaj protivnikov udarac koji Novak prepozna kao porozniji – a posle potiskivanja Amerikanca na pozicije iz kojih neće imati komfor da plasira kontraudarce na način na koji bi želeo – skraćivanje ugla ili izlazak na mrežu radi odigravanja forhend/bekhend vinera ili (drajv) voleja do osvajanja poena. Novak će brejkove i šansu da destabilizuje i demorališe protivnika tražiti na početku svakog seta – a ako je protiv Rubljova izgubio samo 7 gemova – ne bi trebalo očekivati da će Pol biti znatno uspešniji – osim ako mu neočekivano nedovoljno koncentrisani Novak to ne bude omogućio. Ključ uspeha u tom segmentu je, naravno, Novakov neprevaziđeni ritern – ali ako bude imao svoj dan na servisu – Pol bi mogao da „otvori“ igru i kroz dobro kretanje i izvedene duže razmene traži rupe u terenu koje bi – usled i dalje aktuelne povrede – mogle da se otvore u Novakovoj igri.

U slučaju kada bi u prvom i/ili drugom setu mogao da dođe do taj-brejka, to bi bio veliki uspeh za Pola – ali čak i u tom slučaju ne bi trebalo sumnjati u to da bi Novak bio favorit za osvajanje oba ili barem jednog – zbog iskustva, mentalne čvrstine i važnosti konačnog cilja zbog kojeg se posebno spremao za ovaj Australijen Open. U tom smislu ne treba očekivati da će uslovi za igru biti vetroviti nalik onima iz četvrtfinala protiv Rubljova – već naprotiv – da će Đoković i Pol uživati u skoro idealnom vremenu i ambijentu po kojem je Australijen Open inače poznat. A od ostalih spoljnih faktora – iako ne treba isključiti mogućnost da deo publike, a možda čak i neki posebni provokatori odreaguju na „aferu zastava“ sa namerom da poremete Novaka – očekivano je od devetostrukog osvajača trofeja Normana Bruksa da bude potpuno spreman da potisne te uticaje, a od turnira da ih momentalno suzbije.

Juče je Australija proslavila svoj Nacionalni dan, a danas se na Australijen Openu kroz niz manifestacija obeležava „Prajd“ do kojeg je organizatorima već godinama izuzetno stalo – u prisustvu brojnih viđenih aktivista iz te oblasti društvenog delovanja, kao i tom izboru naklonjene teniske ikone Martine Navratilove i osam njenih saborkinja („Originalnih devet“) iz vremena kada je nezavisna ženska teniska asocijacija WTA osnovana – pre 50 godina. Šta god ko mislio o svemu tome, glavna tema i ovog dana u Melburnu će biti teniska igra na Rod Lejver Areni – i, nadajmo se – trijumfalan prolazak Novaka Đokovića do još jednog toliko željenog finala njegovog omiljenog Grend Slema. Srećno Nole, i samo mirno!

