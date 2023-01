KREJG TAJLI NAZDRAVIO ĐOKOVIĆU: Ponosni smo na tebe, ovo je neverovatan uspeh!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Na početku konferencije za medije, svima prisutnima je nazdravio direktor turnira Krejg Tajli - uz sledeće reči:

"Zaista ne znam šta da kažem - posle svega. Nadam se da me razumete - jer je ovo neverovatan uspeh, pravi podvig. Kada postanete deo istorije - to je vrhunsko osećanje. Sve što si postigao ovde - a pogotovo uz sve izazove koji su te pratili poslednje dve nedelje - prevazilazi reči koje opisuju divljenje. Ponosni smo na tebe - desetostrukog šampiona Australijen Opena, osvajača 22 Grend Slem titule i ponovo prvog igrača sveta, i to je sve veoma "kul"!" sa velikim osmehom na licu izrekao je ovu neobičnu - ali iskreno sročenu zdravicu Krejg Tajli.

