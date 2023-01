NADAL ZNAO ŠTA SE SPREMA, PA UDARIO NISKO PO NOVAKU: Nikada neće biti voljen kao Rafa i Rodžer! TO NJEGOVO PONAŠANJE...

Toni Nadal, bivši trener i stric slavnog španskog tenisera Rafaela Nadala, u intervjuu koji je nedavno dao za "Vanity Fair" najavio je da će Novak Đoković osvojiti Australijan open.

Bio je uveren da Srbin osvaja 10. tutulu u Melburnu, pa je priznao da su brojke na Novakovoj strani i da je u najboljoj poziciji da karijeru završi kao rekorder po broju Grend slem titula, ali da uprkos svemu što je uradio nikada neće biti voljen kao Federer i Nadal.

"Očigledno je, Novak je u najboljoj poziciji jer nastavlja da igra na veoma visokom nivou i nema fizičkih problema. Vidim ga i kao favorita za osvajanje Vimbldona. Ali, u svetu sporta stvari se mnogo menjaju iz dana u dan" ističe Toni.

foto: Vuk Brajović / Kurir sport

U nastavku razgovora Toni je izneo svoje mišljenje o navodnoj "antipatiji" koju Srbin izaziva kod određenog broja navijača.

"To nije tema koja me preterano zanima. Mislim da je problem to što se Đoković pojavio kada je postojalo jedno rivalstvo Federera i Nadala, koje se ljudima sviđalo. Mislim da nikada neće biti voljen kao njih dvojica i da njegovo ponašanje ponekad komplikuje stvari. Imamo dobar odnos, smatram da je veliki šampion, ali... Jedni vole Rafaela, drugi Federera, treći Đokovića. Istina je da ne postoji niko ko ne voli Federera, malo je onih koji ne vole Nadala, a najviše je ljudi koji su protiv Đokovića" smatra Toni Nadal.

