"NOVAKA POKRETALI INAT I ŽELJA ZA OSVETOM" Trener: Ovo je tek početak! On je i fizički i mentalno najspremniji sportista NA SVETU!

Novak Đoković bukvalno je prošetao kroz ovogodišnji Australijan Open. Sa 22 grend slem titule izjednačio se sa Rafaelom Nadalom i na nekom od narednih turnira grabiće ka prvom mestu po ovoj statistici i ka apsolutnoj teniskoj dominaciji.

Ogroman pritisak, čini se, bio je na njemu, jer je propustio prošlogodišnji turnir u Australiji. Ipak izgleda da je čekao svojih 5 minuta i dokazao zbog čega je najbolji na svetu. O ovom velikom uspehu srpskog tenisera u emisiji Puls Srbije govorio je trener Dejan Kojić.

foto: Kurir televizija

- Velika nepravda se desila prošle godine prema Novaku. On je jedan veliki sportista i veliki gospodin. Ovo što je uradio od starta turnira nije ni dolazilo u pitanje. Imao je tu povredu i to je nešto zbog čega je prelomio da ne trenira tokom turnira. To je problem, jer on mora svaki dan da oseti teren, vlažnost vazduha i odskok loptice. Vrhunski sportisti ne bi bez treninga bili to što jesu. Ali on je odlučio da tu mentalnu snagu usredsredi na oporavak, a povreda koju je imao je jako neprijatna i zahteva mirovanje. Uradio je pametno što nije trenirao - oceno je Kojić.

Istakao je da je jedno od glavnih pokretačkih goriva svetskog šampiona bila želja za kako je rekao blagom osvetom Australijancima koji su se prema njemu prošle godine nedolično poneli.

01:26 NOVAKA POKRETALI INAT I ŽELJA ZA OSVETOM?! Trener: Ovo je tek početak! On je i fizički i mentalno najsremniji sportista NA SVETU!

- Australija je takvo tlo da je njima najvažnije da se proda što više piva i da se prodaju suveniri. To su neteniski navijači koji su prema Novaku bili jako neprijatni. Inat je naša reč koju samo mi imamo. Da li iz inata lli iz želje za nekom blago osvetom za sve to, ali on je napravio nešto što smo svi očekivali, ali ovo je tek početak, jer Rafa Nadal je u jako lošem stanju. Novak ima telo najboljeg sportiste na planeti. Toliko mu je telo razgibano i gipko, a mišići vretenasti i pokretni. O tome kakav je u glavi da ne pričamo. Mislim da će osvojiti 25 do 26 grend slemova minimum - uveren je Kojić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud