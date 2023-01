OTKRIVENA TAJNA UPOZNAVANJA NOVAKA I IVANIŠEVIĆA! Ovaj čovek ih je spojio na neverovatan način: Ajde udaraj s ovim MALIM 5 MINUTA

Trijumf Novaka Đokovića na Australijan openu posebno je obradovao Nikolu Pilića.

Legendarni teniser i trener je u izjavi za hrvatski Jutarnji list poručio da je time definitivno potvrdio status najvećeg tenisera svih vremena.

Pilić se u intervjuu za Jutarnji podsetio i trenutka kada je upoznao Novaka i Gorana Ivaniševića, svog sadašnjeg trenera.

- Ja mislim da je on par milimetara poviše Federera i Nadala, kad se stave sve brojke na sto, on je napravio više, sva četiri grend slema je osvojio barem po dva puta, 374 nedelja je broj 1, sa svim konkurentima ima pozitivan skor... Sad je prvi, a da unazad godinu dana ima upola manje turnira u odnosu na ostale igrače zbog afere s vakcinom. Međutim, pokazao je, evo ja pokušavam da budem objektivan, po brojkama, rezultatima, da je najbolji svih vremena, bez obzira na to što imam visoko mišljenje i o Federeru i Nadalu, njegovim pobedama na Rolan Garosu. Ali sa svim emocijama i problemima na leđima, Novak je u Australiji svaki drugi dan bio bolji i bolji.

foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Dosta se bure u pojedinim medijima podiglo oko odnosa između Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića. Upravo je Pilić bio taj koji je upoznao uspešni teniski tandem, pa je i najmerodavniji da odgovori na pitanje, da li je Đoković često preterano agresivan prema svom treneru.

- Neeee. To nema veze. To je jednostavno auspuh kojeg svaki emotivni igrač ima. Jednog dana kada je Novak bio u mojoj akademiji, imao je svega 14 godina, ja sam s Goranom igrao dva sata. Kazao sam Goranu: "Ajde udari s ovim malim pet minuta". Tu su se prvi put upoznali, igrali su punih 25 minuta jer se Novak koncentrisao i odigrao fantastično. Goran je tada bio za njega zvezda. To između njih funkcioniše dobro, ovo je njihov osmi grend slem koji su osvojili zajedno i mislim, daj Bože da to ide i dalje. Novak, ako je zdrav, naredne dve - tri godine može da osvoji još nekoliko grend slemova - poručio je Pilić za Jutarnji.

Kurir sport