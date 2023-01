NOVAKOVO VIKANJE NA IVANIŠEVIĆA JE BILO TAKTIKA? Trener objasnio žestoku reakciju šampiona: Reč je o ŠIFROVANOM vidu komunikacije!

Novak Đoković osvojio je jubilarnu 10. titulu na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u velikom finalu ubedljivo savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa sa 3:0 u setovima.

Pobedu srpskog tenisera i sve što je pratilo takmičenje komentarisao je Bogdan Obradović, teniski trener.

- Novaka pamtim od juniorskih dana. Ove cifre koje je uspeo da naređa, 38 titula, pa šest mastersa zaista ne treba komentarisati. Meni je smešno šta pričaju zapadni mediji koji još dovode u pitanje da je on broj jedan. Vidim da neki pričaju da je trebalo u bronzi da bude izliven u Australiji i neki stadion da se nazove po njegovom imenu što je sasvim razumljovo - rekao je Obradović.

foto: Kurir televizija

Istakao je da je Novak veoma vezan za svoju porodicu, narod i da iz njih crpi ogromnu količinu energije.

- On je od ranijih juniorskih dana imao ogromnu količinu energije koju je dobijao iz svoj nacionalnog tima. Porodica i nacionalni ponos su nešto odakle je on crpeo ogromnu motivaciju. Taj osećaj da igra za svoj narod to je ono što neki ne shvataju. Da mi je neko pričao da će neko da nas bombarduje u dvadesetom veku ne bih verovao. To jeste negativno, ali za sportiste jeste motivacija. Ja to poredim sa Nikolom Teslom koji je stradao u Americi. Samo su hteli da ga iskoriste za što veći profit, a on je hteo da pomogne čovečanstvu - ocenio je Obradović.

02:50 NOVAKOVO VIKANJE NA IVANIŠEVIĆA JE BILO TAKTIKA? Trener objasnio žestoku reakciu šampiona: Reč je o ŠIFROVANOM vidu komunikacije!

Povodom Novakovog vikanja na svog trenera Gorana Ivaniševića objasnio je zašto i sa kojim ciljem se to desilo:

- Vi kao trener ne smete da imate otvorenu, verbalnu komunikaciju sa igračem. Ipak, oni dogovore neverbalni oblik komunikacije očima i izrazima lica što je veoma važno. Za to se mora biti maksimalno koncetrisan, potrebno je da stalno komunicirate preko šifara, kao preko morzeove azbuke, da znate šta znači mig, pomeranje usana u levu ili desnu stranu i td. Normalno je da dođe u nekom trenutku do pada koncentracije. Novak je verovatno primetio da se komunakacija gubi i to je u datom trenutku bio njegov način da sve to malo probudi i izoštri.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud