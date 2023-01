ANALIZA: EVO ŠTA ČEKA NOVAKA U NASTAVKU SEZONE! Februar nije sporan, ali u martu će se suočiti sa VELIKIM PROBLEMOM

Novak Đoković trijumfalno je počeo sezonu. Posle slavlja u Adelejdu prigrlio je toliko željeni prvi grend slem u sezoni na Australijen openu, deseti u Melburnu i svoj 22. u karijeri.

foto: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Ostaće Novak Đoković na prvom mestu ATP liste do 6. marta, pa će samim tim oboriti rekord Štefi Graf i postati teniser koji je proveo najviše nedelja na prvom mestu, više od 377. Međutim, postavlja se pitanje gde će Novak Đoković moći da igra.

Ako je suditi po sajtu Novaka Đokovića on će napraviti pauzu od skoro mesec dana, jer prvi naredni turnir na kojem će igrati jeste Dubaji, koji je u rangu 500. To znači da će Srbin propustiti turnir istog ranga u Roterdamu, ali i Rio De Žaneiru, gde su mu odranije ostali dužni novac. I to je Novakov plan za februar, ukoliko nešto ne promeni. Ako ne odluči da igra u Dohi, u Kataru.

foto: EPA/ANDRE PICHETTE

Za mesec mart predviđena su dva velika masters turnira u Americi, oba u rangu 1.000. Prvi je u Indijen Velsu u Kaliforniji od 8. do 19. marta, a drugi u Majamiju na Floridi, od 22. marta do 2. aprila. Pošto Novak nije vakcinisan protiv kovida, izvesno je da neće igrati u SAD. Ukoliko se nešto ne promeni za ovih mesec dana pred nama, mada nema takvih nagoveštaja iz SAD. Iako su mnogi teniski asovi iz te zemlje javno rekli da bi velikom šampionu trebalo omogućiti da igra na turnirima koje je osvajao ranijih godina. Kazali su to još prošle godine bivši asovi Džon Mekinro i Endi Rodik, zatim njihov zemljak Tejlor Fric, Nemac Tomi Has...

foto: EPA/Fazry Ismail

To znači da je Novaku ugroženo prvo mesto na ATP listi. Ali, od koga... Španac Karlos Alkaras, koji je zbog povrede propustio prvi grendslem u Melburnu, u Rio de Žaneiru brani titulu i 500 bodova. Trofej brani i u Majamiju, odnosno 1.000 bodova, dok je u Indijen Velsu zaustavljen u polufinalu. Praktično, moraće da brani 1.860 bodova, što ga dovodi u neugodnu situaciju. Najveća pretnja za Đokovića je Stefanos Cicipas koji ima 875 bodova manje od Novaka. Grk u Akapulku, koji je u rangu 500, mora da brani polufinale. U Indijen Velsu može da dođe do mnogo bodova, jer je prošle godine ispao u drugom kolu, dok je u Majamiju završio učešće u osmini finala. Cicipas ima mogućnost da na tri turnira osvoji veliki broj bodova i smeni Đokovića na prvom mestu ATP liste.

foto: Profimedia

Pored Alkaraza i Cicipasa, teoretski i Kasper Rud ima mogućnost da bude prvi na ATP listi posle marta. Norvežanin ima 1.305 bodova manje od Srbina. Titulu će braniti u Buenos Ajresu, turniru ranga 250. Rud je 2022. na Indijan Velsu ispao u drugom kolu, dok je u Majamiju došao do finala, u kojem je izgubio od Alkarasa.

ATP turnir Februar Dalas (250), dvorana od 6. do 12. Kordoba (250), šljaka od 6. do 12. Monpelje (250), dvorana od 6. do 12. Roterdam (500), dvorana od 13. do 19. Delrej bič (250), beton od 13. do 19. Buenos Ajres (250), šljaka od 13. do 19. Rio de Žaneiro (500), šljaka od 20. do 26. Doha (250), beton od 20. do 26. Marselj (250), dvorana od 20. do 26. Dubai (500), beton od 27. do 4. marta Akapulko (500), beton od 27. do 4. marta Santijago (250), šljaka od 27. do 4. marta Mart Indijan Vels (1.000), beton od 8. do 19. marta Majami (1.000), beton od 22. do 2. aprila

ATP lista 1. Novak Đoković (Srbija) 7.070 2. Karlos Alkaraz (Španija) 6.730 3. Stefanos Cicipas (Grčka) 6.195 4. Kasper Rud (Norveška) 5.765 5. Andrej Rubljov (Rusija) 4.200 6. Rafael Nadal (Španija) 3.815 7. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.715 8. Tejlor Fric (SAD) 3.410 9. Holger Rune (Danska) 3.046 10. Hubert Hurkač (Poljska) 2.995

Kurir sport/A. Radonić