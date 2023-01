REKORDNI VIKEND ZA SRPSKU ATLETIKU: Oboreno čak 8 državnih rekorda

Atletska sezona u dvorani 2023 nije mogla bolje da počne. Ovog vikenda održano je Prvenstvo Srbije za starije juniore i juniorke u Atletskoj dvorani na Banjici, a naši atletičari uspeli su da postave čak osam nacionalnih rekorda u konkurenciji mladjih juniora/ki.

Prvog dana takmičenja Maša Rajić (POŽ) istrčala je fantastičan rezultat na 1500 m koji je ujedno novi državni rekord - 4:25,19. Ono što je zanimljivo jeste da je samo dva dana ranije Saima Murić (NOP) istrčala državni u ovoj disciplini (4:27,59) koji je Maša uspela da nadmaši, nema sumnje da će ove dve devojke biti jedna drugoj konkurencija tokom čitave sezone.

Takođe, u istoj disciplini samo u muškoj konkurenciji rekord je postavio Aldin Ćatović (NOP) rezultatom 3:56,76. Aldin je sutradan, drugog dana takmičenja oborio rekord i na 800 m sa 1:55,51.

foto: Srpski atletski savez

Najbrža mlađa juniorka, Tamara Radojičić (VNS) postavila je novi rekord Srbije na 60 m koji je sada 7.59 s.

Strahinja Radaković (VNS), nadmašio je sebe u trci na 60 m prepone rezultatom 7,59 s i oborio rekord u starije juniorskoj konkurenciji.

foto: Srpski atletski savez

Drugi dan takmičenja, postavljena su tri najbolja rezultata za starije pionire/ke.

Sergej Kostić (HMK) je trku na 3000 m istrčao za 9:07,85.

Milica Glogovac (CZB) pobedila je u višeboju i postavila novi najbolji rezultat koji je sada 3441 bod, kao i Strahinja Zdravković (MLZ) u muškoj konkurenciji sa 3503 boda.

"Raduju me rezultati sa državnog prvenstva za juniore/ke, puno naših juniora i juniorki je uspelo da bude bolje od nacionalnih i ličnih rekorda, rezultatski progres je izuzetno vidljiv i to nam pokazuje da smo na dobrom putu. Neki su već zabeležili i nastupe za seniorsku reprezentaciju Srbije, sigurno da im je to dalo vetar u ledja i dodatni motiv da budu još bolji. 11. februara nas očekuje Balkanski šampionat u dvorani a 15.02. i Belgrade indoor meeting koji će biti uvod u nacionalni seniorski šampionat. Glavno takmičenje je EP u dvorani u Istanbulu, gde očekujem da budemo što brojniji i uspešniji”, rekao je savezni selector Edin Zuković.

Kurir sport