ATRAKTIVNA TENISERKA JE OPČINJENA NOVAKOM! Retko ko se DIVI Noletu kao ova devojka - Često gledam njegove snimke da mi bude bolje!

Rumunska tensierka Andrea Prisakariu više puta do sada je govorila koliko se divi najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, i to nikada nije krila.

Srpski as je nedavno po 10. put u karijeri osvojio Australijan open, a o tom podvigu našeg tenisera Andrea je govorila za rumusnki "GSP".

- Gledala sam AO, ali samo one mečeve na kojima je Đoković igrao. On je veoma snažan i čvrst lik, neverovatnog uma. Ne mogu da nađem reči da ga opišem. Lično, kad mi je teško, gledam njegove snimke na Jutjubu da mi bude bolje - rekla je Andrea i dodala:

- Ono što mu se desilo prošle godine činilo mi se kao izganstvo iz našeg sveta, sporta. Nije bilo lako, samo on zna kroz šta je prošao. Mogu da zamislim samo. Ali da dođete ove godine, pobedite i pokažete ko je gazda... To je bilo senzacionalno! On takođe pokazuje kakav su emotivan uticaj na njega imali svi događaji.

Andrea je priznala da je zaplakala kada je videla suze na Novakovom licu, posle meča.

- Ta reakcija na kraju me je rasplakala. Plakala sam glasno 10 minuta. Možete samo da zamislite koliko je uložio te godine kada nije ni igrao. Dođe, počne godinu onako pripremljen kao on... To je nešto što 0,1 odsto ljudi može da uradi, to je retkost.

Veruje Rumunka da će Novak na kraju imati više Gren slemova od Rafaela Nadala.

- Trenutno je izjednačen, ali će ga lako nadmašiti sa još tri, četiri ili pet GS. Ne znam u kakvoj će fizičkoj formi biti Rafa. Naravno, i on je veliki šampion. Divila sam se Špancu zbog odlučnosti i sirovog rada koji pokazuje svaki dan. Federer je imao talenat i eleganciju. Zatim dolazi Đoković koji je kombinacija njih dvojice.

Kurir sport