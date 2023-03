TO JE TAJ ŠAMPIONSKI INAT, SAMO ON TO IMA! Proslavljena teniserka poručila CELOM SVETU - Đoković je nekada poput nekoh anti-heroja

Drama oko ulaska Novaka Đokovića u SAD i dalje traje, a čitavu sagu prokomentarisala je proslavljena teniserka Kris Evert.

Višestruka osvajačica Gren slemova rekla je da srpski teniser ima neverovatan inat, i kada mu kažete da nešto ne sme ili ne može, to ga dodatno motiviše.

- Ukoliko Novaku kažete da nešto ne može, on je odlučniji da u tome uspe, a to će i natrljati svima na facu kako bi dokazao poentu. On je nekada poput nekog anti-heroja, izdiže se u momentima kada su izazovna vremena i kada mu kažu "ne" - kazala je Evert.

Bez obzira da li će Novak igrati na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju, on je i dalje najbolji svetski teniser.

- Široko je polje ukoliko on ne igra. Ukoliko je prisutan na turniru, odmah je favorit. Iako nije prisutan tokom čitavog kalendara zbog vakcine, mislim da zbog malo koga to interesuje. On je i dalje najbolji teniser sveta - navela je Evert.

Kurir sport