TENISKA NADA IZ KOMŠILUKA ZARAĐUJE NENORMALAN NOVAC: Odlučila je da unovči svoj SEKSEPIL - od sporta nije bilo vajde... (FOTO)

Bivša teniserka, a danas influenserka Tamara Bojanić zarađuje ogroman novac od fotografija koje objavljuje na "OnlyFans" platformi. Uživa u luksuzu koji nije dobila od sporta, a znala je kako da počasti sebe za 8. mart!

Nekadašnja teniserka i reprezentativka Crne Gore sa 12. godina je započela karijeru, igrala je u Fed kupu, a dobila je i licencu teniskog trenera! Ipak, da neće živeti od tenisa bilo je jasno kada se sa 17. godina povredila. Pauzirala je šest meseci i taman kada je bilo vreme da se vrati reketu i loptici, povreda, ali i ljubav koju je u tom trenutku pronašla, bila jača od one prema sportu!

Nekoliko godina kasnije, Tamara je odlučila da otvori profil na platformi za odrasle "Only Fans", a nije ni slutila koliko će joj to promeniti život! Sada uživa u luksuzu, vozi skupoceni Audi za koji je iskeširala vrtoglavih 80.000 evra, a samoj sebi je za 8. mart poklonila Roleks od čije cene "običnim smrtnicima" nije dobro.

- Automobil sam uzela pre neka dva meseca, ali sam mu sada promenila boju. Želela sam sebe da obradujem satom koji sam dugo priželjkivala i eto, sve mi ostvarilo. Nije mi materijalno prioritet, ali srećna sam što mogu sebi da priuštim lepe stvari - kaže Tamara Bojanić za Informer.rs

Ipak, atraktivna crnka otkriva da joj porivokativne fotke nisu glavni izvor prihoda.

- I dalje najviše novca dobijam od majke. Počela sam ovim poslom da se bavim pre nepunih godinu i po dana i smatram da onaj ko je u ovome mora da ima i te kako jaku psihu- kaže Tamara i pojašnjava:

- Popularnost je važna, ima na hiljade devojaka koje se bave ovim poslom, ali džabe kada nisu poznate. To što si poznat sa sobom nosi lepe, ali i one manje prijatne stvari.

Nametnulo se pitanje i da li je roditelji podžavaju u odluci da svoje zanosno telo pokazuje javnosti.

- Iskreno, oni nisu za to, ali ja sam ona koja donosi odluke. Nisam više pod njihovim krovom, živim u Beogradu, oni su u Tivtu i prosto odrasla sam osoba koja odlučuje šta će da radi u svom životu. Majka nije za to, ali je prihvatila moju želju.

Ne krije nekadašnja teniserka da je bilo i nepristojnih poruka.

- Ima ih svakodnevno, to nije ništa novo i navikla sam. Ima mnogo primitivnih ljudi, to najbolje vidim na Tik-Toku, ali nosim se dobro sa tim. Upravo zbog toga sam rekla da devojke moraju biti spremne na to i da im je potrebna "jaka glava".

Muškarce i njene pratioce najviše zanima da li emotivno ispunjena.

- Jesam - kroz osmeh kao iz topa je odgovorila Bojanićeva.

Tamara je do svoje dvanaeste godine živela u Crnoj Gori, a nakon toga se preselila u SAD, gde je boravila tri godine. Prvo se otisnula na Floridu, gde se usavršavala u tenisu, da bi narednih godinu i po dana živela i trenirala u Majamiju,u kojem je započela profesionalnu tenisku karijeru.

(Kurir sport/Informer)