ŽELIM DA IGRAM NA US OPENU! Ameri, NAČULJITE UŠI, Novak vam se obraća - Srbin ima VELIKU ŽELJU, a za publiku u SAD ima JAKU PORUKU

Novak Đoković nije igrao da uđe u Ameriku, pa zbog toga nije ni učestvovao na nekoliko bitnih turnira.

Zbog aktuelne situacije u svetu, još uvek se ne zna da li će Novak moći da učestvuje na predstojećem US Openu.

Novak se osvrnuo na prošlogodišnji US open na kojem nije učestvovao zbog dobro poznatih razloga.

– To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu. Stvarno želim da igram tamo, želim da budem tamo. Zapravo sam imao 2021. kada sam izgubio u finalu od Daniila Medvedeva, verovatno jedan od najboljih trenutaka koje sam ikada imao sa publikom u Njujorku i imao sam sreću da pobedim na tom turniru tri puta, igram mnogo finala – rekao je Đoković za CNN.

Srpski teniser istakao je da je od navijača koji su gledali meč sa Medvedevim dobio mnogo ljubavi.

– Iako sam izgubio taj meč, dobio sam mnogo ljubavi i poštovanja od ljudi i želim da se vratim i želim da se ponovo povežem sa tamošnjom publikom. Dakle, to je nešto čemu se radujem i nadam se da će se to dogoditi – podvukao je naš as.

Kurir sport