NOVAK MU NE IZBIJA IZ GLAVE! Alkaraz ponovo pričao o Srbinu: Želim da igram sa Đokovićem kada je u najboljoj formi!

Španski teniser Karlos Alkaraz rekao je da bi voleo da odmeri snage sa Novakom Đokovićem kada je Srbin u najboljoj formi.

Mladi briljira u poslednjih mesec dana. Vezao je devet pobeda bez izgubljenog seta i vratio se na prvo mesto ATP liste. Naravno, tome je najviše doprinela činjenica da njabolji svih vremena, srpski as Novak Đoković, zbog zabrane ulaska u Ameriku nije bio u mogućnosti da nastupi na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

Vratio se Alkaraz na tron, ali na tom putu nije srušio kralja i očito je svestan da će morati to da uradi kako bi dokazao da je trenutno bolji od Srbina, koga u poslednje vreme neretko spominje u svojim izjavama.

Nakon plasmana u četvrtfinale Mastersa u Majamiju, mladi Španac prokomentarisao je izjavu Novaka Đokovića koji je rekao da je najbolji na svetu kada je u top formi.

"Igrao sam sa Đokovićem kada je bio na sto odsto. Rekao bih da je u Madridu prošle godine igrao veoma, veoma dobro. Bilo je baš tesno. I saglasan sam sa njim. Kada je na sto odsto, onda je verovatno jedan od ili najbolji teniser na svetu", rekao je Alkaraz.

Posebno impresioniran bio je igrom Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu.

"To što je on postigao je sjajno. Njegov nivo, na primer u Australiji, bio je neverovatan, to je bilo zaista na visokom nivou. Kao što sam rekao i ranije, želim da igram sa Đokovićem kada je na sto odsto i siguran sam da ću tada uživati. To je sve što mogu da kažem sada", zaključio je Alkaraz.

