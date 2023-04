POVRATAK KRALJA - ĐOKOVIĆ PONOVO PRVI TENISER SVETA: Srbin se vratio na tron, rekord samo raste!

Novak Đoković je ponovo prvi teniser sveta!

Izašla je nova ATP lista i na prvoj poziciji ponovo je srpski as Novak Đoković.

Nole se vratio na tron nakon neuspeha Alkaraza na Mastersu u Majamiju. Španac nije uspeo da odbrani titulu na ovom turniru, ispao je u polufinalu i ostao bez prvog mesta.

Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 381. nedelju na prvom mestu ATP liste i tako nastavio da obara sopstveni rekord po broju sedmica provedenih u vrhu svetskog tenisa.

Novak trenutno ima 7.160 bodova, Alkaraz je izgubio u Majamiju 640 bodova i sada je na drugom mestu sa 6.780. Treći je Cicipas sa 5.770 bodova, a četvrti šampion Majamija Danil Medvedev sa 5.150.

foto: Printscreen

Žestoka borba za tron između Novaka i Alkaraza vodiće se na Mastersu u Monte Karlu, koji je na programu od 8. do 16. aprila. Ako neko od njih dvojice osvoji titulu 17. aprila biće prvi na ATP listi. U slučaju da se to ne dogodi, Srbin će izgubiti tron samo ako Alkaraz stigne do finala, a Nole ne dogura ni do polufinala, što se, nadamo se, neće dogoditi.

