BEKER U EMOTIVNOJ ISPOVESTI OPISAO DANE PROVEDENE U ZATVORU: Svaki dan se borite za opstanak! Morate da se okružite teškim momcima

Iako je ušao u 56. godinu životu, nekadašnji čuveni teniser Boris Beker, odlučio je da počne iz početka.

Ili, kako je izjavio, da gradi "treće poglavlje" svog života.

Beker je nedavno izašao iz zatvora, gde je proveo osam meseci. Slavni Nemac je proglašem krivim u slučaju ličnog bankrota, pošto je skrivao imovinu vrednu 2,5 miliona funti kako bi izbegao plaćanje dugova. Osuđen je na dve i po godine uslovne kazne.

Nemac je nedavno potpisao ugovor o snimanju TV dokumentarca o njegovom životu, a u jednom intervjuu je govorio o danima provedenim iza rešetaka.

"Ko kaže da život u zatvoru nije težak, ja mislim da laže... Bio sam okružen kriminalcima, dilerima droge, silovateljima, trgovcima ljudima, opasnim ljudima. Svaki dan se borite za opstanak. Odmah morate da se okružite s teškim momcima, kako bih ih ja nazvao, jer vam je potrebna zaštita. Ako mislite da ste bolji od svih ostalih, onda gubite. Nema veze što sam bio teniser, jedina valuta koju imamo unutra je naš karakter i ličnost. To je to, nemaš ništa drugo. U početku nemate prijatelje, bukvalno ste sami i to je najteži deo, morate zaista da pogledate u sebe, svoje kvalitete i svoje prednosti, ali i svoje slabosti", rekao je Boris Beker za 5 Live Breakfast.

Pored ostalih kazni, Bekeru je zabranjen ulaz u Veliku Britaniju do 2024. godine, pa ga ove godine nećemo gledati u ulozi komentatora na Vimbldonu.

Kurir sport