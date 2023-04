KRUNIĆ I DANILOVIĆ PREDVODE SRBIJU: Bili Džin King reprezentacija igra u Antaliji! Prva pobeda protiv Bugarske

Bili Džin King kup selekcija (ex Fed kup) Srbije od 10. do 15. aprila 2023. takmiči se u Antaliji u okviru I grupe Evro-afričke zone. Kvalifikacioni turnir u Antaliji za plasman u plej of za plasman u kvalifikacije za popunu Svetske grupe igra se po round robin sistemu. U kvalifikacijama u Turskoj bori se 11 reprezentacija podeljenih u dve grupe.

Tim Srbije nalazi se u Grupi B u kojoj će snage odmeriti sa selekcijama: Švedske, Hrvatske, Bugarske, Danske i Norveške.

Najbolju žensku tenisku seniorsku selekciju Srbije na takmičenju u turskom letovalištu Antalija predstavljaju Aleksandra Krunić (127. na WTA listi u singlu), Olga Danilović (136), Lola Radivojević (266), debitantkinja u BJK kup timu Srbije Mia Ristić (412) i Katarina Kozarov (493) pod vođstvom selektora Dušana Vemića.

Prvog dana takmičenja Srbija je odmerila snage sa Bugarskom i već nakon singl susreta stigla do pobede od 2:0. Prvi meč odigrala je 16- godišnja Mia Ristić i pobedom debitovala u nacionalnom dresu seniorske reprezentacije Srbije savladavši bugarsku reprezentativku Denislavu Gluškovu 6:2, 6:2. U drugom singlu 18-godišnja Lola Radivojević izborila je drugi bod za Srbiju u ovom meču pobedivši Izabelu Šinikovu 3:6, 6:3, 6:2.

Samo tri reprezentacije, pobednici grupa i bolja iz plej-ofa drugoplasiranih timova na tabeli, obezbeđuje prolaz iz I grupe Evro-afričke grupe u novembarski plej-of za ulazak u kvalifkacije za plasman Svetsku grupe, a dve poslednjeplasirane ispadaju u II grupu Evro-afričku grupu.

Naredni meč Srbija igra već u utorak 11. aprila protiv reprezentacije Norveše. Tim Norveške čine: Melene Helgo (334. u singlu na WTA listi), Ulrike Eikeri (481), Lili Elida Haset (786), Eili Elde (1000) predvođene selektorom Jorgen Vestlijem.

