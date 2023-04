BIVŠI OSVAJAČ US OPENA IMA OZBILJNE PROBLEME: Nekada rušio Đokovića i Nadala, danas ne može nikog bitnog da pobedi

Pre samo dve i po godine Dominik Tim je bio u samom vrhu svetskog tenisa.

Te 2020. godine je osvojio svoj jedini grend slem trofej, bio je najbolji na US Openu. Osvajao je turnire iz Masters serije, upisujući pobede nad Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom.

Austrijanac danas, međutim, ne može da pobedi nikog bitnog. Ima devet poraza u poslednjih deset mečeva i pitanje je da li će se ponovo vratiti tamo gde je bio.

Po osvajanju US opena u jesen 2020. godine usledio je pad.

"Nakon osvajanja US Opena bio sam u euforiji, a rezultati su bili dobri, otišao sam u finale završnog turnira. Ali u toku priprema za ovu sezonu došlo je do neuspeha. Da vidimo mogu li to prevladati. Nadam se da mogu", pričao je Tim.

Tim je 23. juna 2021. igrao na turniru u Majorki. U drugom kolu susreo se s Adrijanom Manarinom, nesrećno pao i povredio zglob. Na turneju se vratio tek devet meseci kasnije – u martu 2022. godine. A pritom se i posvađao s fizioterapeutom Aleksom Štroberom s kojim je prethodno radio šest godina. Štrober je ubedio Tima da se ranije vrati na teren i da će njegov zglob izdržati napore, ali se desilo suprotno. Tim je obnovio povredu zgloba.

Ni tokom 2022. godine nije se proslavio rezultatima. Tek dva četvrtfinala i tri polufinala na ATP turnirima.

Ali, i to je bio neki rezultat u odnosu na ono što prikazuje u ovoj sezoni. Tim ima psihološki problem. U njegovoj glavi i dalje postoji veliki strah da se povreda zgloba neće ponoviti i više nema tako nagle i brze udarce i pokrete zglobom, odnosno rukom.

Njegov forhend se jako pokvario. Stabilnost udaraca nakon povrede smanjila se za 8,3 odsto.

Što je još važnije, forhend je postao manje kvalitetno oružje. Prosečna brzina pala je za 4,5 km/h, a rotacija se smanjila za 304 okretaja. To rezultuje manje teškim udarcem koji manje ugrožavaju protivničku poziciju. Uz to, zbog smanjenja rotacije, Timu je teže da kontroliše udarac, te više greši.

Austrijski 29-godišnji teniser trenutno nastupa u portugalskom Eštorilu na zemlji, a u prvom meču je sa 2:1 u setovima pobedio sunarodnjaka Sebastijana Ofnera i plasirao se u osminu finala. Pokušava kroz male turnire da povrati formu i da opet bude na vrhu, ali pitanje je da li je spreman za to.

