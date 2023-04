NOT TOO BAD - NAJBOLJA PROGNOZA MEČA ĐOKOVIĆ - MUSETI: Poznati teniski novinar analizirao Novaka i Lorenca - evo šta kaže

Legendarni Italijanski komentator Ubaldo Skanagata – omiljen među Srbima – ekskluzivno za Kurir priča o današnjem meču sunarodnika Musetija i najboljeg igrača sveta

“Not too bad” je komentar na sjajnu seriju uspeha Novaka Đokovića sa Australijen Opena 2020. koji je dodatno proslavio legendu svetskog teniskog novinarstva Ubalda Skanjagatu, osnivača uticajnog teniskog vebsajta “Ubitennis” – i posebno ga “omilio” ljubiteljima tenisa u Srbiji. Ova vedeta sportskog pera je uživo pratila i prethodni Serbia Open iz Beograda – čime je našem jedinom ATP turniru u istoriji učinila veliku čast – od koga su brojne kolege iz media centra na licu mesta mogli da nauče štošta korisno za njihov dalji razvoj karijere. Uvek dostupan za razgovor sa Kurirom, Ubalda smo danas pitali da izanaliziramo dosadašnji rivalitet Đokovića i Musetija – i prođemo kroz neke detalje koji bi mogli biti važni za njihov današnji meč (oko 15h po našem vremenu).

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

“Museti se odlično seća prethodnih mečeva protiv Novaka – a pogotovo onog sa Rolan Garosa 2021. – kada je imao prednost od 2:0 u setovima. Tada je Novak iskusno otišao na “toalet pauzu”, Lorencu “pao adrenalin” – i svi znamo šta se desilo do kraja. Museti je tada dobio veliki nauk – i misli da nikada više neće dozvoliti da ga nešto tako poremeti. Uz to, otkrio je kako treba igrati protiv Novaka na šljaci”, otvara razgovor o današnjem meču Skanjagata.

“U mečevima koje smo igrali na Pariskom Mastersu – kao i Dubaiju – Novak je bio dominantan, bukvalno me je oduvao sa terena. Drugačije je igrati protiv njega u dvorani – a činjenica je da je do tada bolje upoznao moju igru, i znao čega da se čuva. Možda me nije doživeo kao previše ozbiljnog protivnika u našem prvom meču – da bi se uskoro našao u zaostatku od dva seta. Ova sezona nije dobro počela po mene, nisam siguran na kom nivou će biti moja igra danas – ali čujem da i Novak ponekad ima probleme da prilagodi svoju igru pri promeni podloga, naročito sada - posle odsustva iz takmičarskog tenisa od preko mesec dana. Ipak – on je broj 1 na svetu, i kada igrate protiv takvog igrača – on je uvek veliki favorit za pobedu. Ono čemu se nadam je – da ću odigrati dobar meč”, citira reči Musetija legenda svetskih teniskih medija.

foto: Profimedia

Prošli smo i kroz neka eventualna scenarija po kojima bi mogao da se odvija meč – a na osnovu viđenog iz dosadašnjih nastupa Musetija i Đokovića. Šta ako – na primer - Museti uspe da osvoji prvi set ?

Na to Ubaldo kaže: “Veoma je teško prognozirati tok meča, jer ne možemo sa sigurnošću da ocenimo trenutno stanje forme obojice tenisera. Novak skoro sigurno nije na svom najvišem nivou – jer petnaestak dana nije dovoljno da se u potpunosti obavi adaptacija igre sa tvrde podloge na šljaku. Sa druge strane – Museti je izgubio sve svoje mečeve u prvim kolima na južnoameričkoj turneji na šljaci, na koju se uputio misleći da će biti veoma konkurentan – a vratio razočaran. Ista sudbina ga je čekala i u Indijan Velsu i Majamiju, ali je rez koji je načinio nastupom na turniru u Marakešu – po njemu – bila dobra odluka, uprkos porazu u meču u kome je bio na korak do pobede. Zbog toga je teško predvideti kako će Museti igrati danas”, objašnjava Italijan, i dodaje:

“Nesumnjivo će ovaj meč biti veoma važan za obojicu – a naročito prvi gemovi, jer I dalje traže da uspostave samopouzdanje i ritam u svojoj igri. Đoković će želeti da dođe do zaključka na kom nivou se nalazi njegova igra u ovom momentu, kao i Museti. U tom smislu će otvaranje meča biti posebno bitno, kako će igrati u prvim gemovima – ali, naravno, najvažniji gem u meču uvek biva – onaj poslednji”, malo se šali Skanjagata - saglasan da bi u prelomnim trenucima frenetična podrška dominantno italijanske publike mogla da da dodatnu snagu i motive njihovom ljubimcu Musetiju.

foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

“Onaj igrač koji izgubi prvi set – često počinje da sumnja u svoju igru, i biće veoma važno videti – koliko jako je to osećanje sumnje. Svi dobro znamo koliko je Novak jak u tom smislu kroz celu njegovu karijeru, i svesni smo njegovih mogućnosti da se vrati u meč. Protiv Sinera na Vimbldonu je gubio 2:0 u setovima, protiv Cicipasa na Rolan Garosu – takođe 2:0 – i jednostavno ga nikada ne smete otpisati. Već to za Musetija – ne važi, jer je Novak ipak – prvoklasan igrač i takmičar. Ipak, sećamo se da je umeo da izgubi od Veselog, Medvedeva, Fokine – a da je u tim prilikama “kam-bek” izostajao – i ne možemo biti sigurni da će Novak svaki put odigrati na 100% svojih mogućnosti u takvim neprijatnim situacijama”, ističe Ubaldo.

I za iskusnog Italijana – stanje podloge bi moglo da ima presudnu ulogu – i u tom smislu blago favorizuje najboljeg igrača sveta: “Čini nam se da je podloga znatno brža nego prethodnih godina, što je potpuno suprotno u odnosu na većinu proteklih godina. Tereni u Monte Karlu su uobičajeno veoma spori, podložni uticaju čestih padavina i vlage – jer se nalaze na obali – i statusna promena na brže uslove će ih učiniti bližim iskustvu igranja na tvrdoj podlozi. Zbog toga smo u dosadašnjem toku turnira videli nešto veći broj asova i vinera – čime se potvrđuje da bi teren mogao mnogo više da odgovara igračima koji vole da nastupaju na brzoj podlozi”, zaključuje Skanjagata – jasno favorizujući Đokovića u pogledu konačnog ishoda.

Neka onda danas bude – upravo kako Italijan kaže!

(Kurir sport)