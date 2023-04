BUKTI RAT DVE VELIKE TENISKE ZVEZDE! Sve je dobilo novu epizodu: Morao sam u toalet! Šta je očekivao, da se suzdržavam BESKONAČNO?

Specijalni izveštač iz Monte Karla: Vuk Brajović

Posle sinoćnjeg poraza od Medvedeva, Zverev raspalio po “nefer” protivniku izjavom u ponoć, a danas Rus nije ostao dužan, mediji pokušali da odgonetnu razloge napetih odnose igrača na turneji!

Iako bi se mnogi ljubitelji tenisa prevarili u oceni da među pripadnicima mlade garde asova vladaju prisni odnosi zbivanja iz protekle i ove sezone (epizode Kirijos - Cicipas, Zverev - Cicipas, Rubljov - Cicipas, Medvedev - Cicipas, Rune - Vavrinka, Rune - Rud itd.) podgrejana poslednjim „izdanjem“ međusobnih optužbi preko medija izrečenih od strane Zvereva posle sinoćnjeg poraza od Medvedeva („jedan od najmanje fer tenisera na svetu - koji uopšte ne poštuje druge“ itd.) svedoče upravo suprotno.

Štošta još je rekao Zverev, iznerviran time što je Medvedev tražio da pođe u WC u važnom trenutku dugog noćnog meča, a zatim i izvukao i bacio bočnu prečagu na mreži bez bilo kakvog razloga (osim da ga, verovatno misli Nemac, i time isprovocira), pa se celog jutra pričalo i tvitovalo o zapaljivoj izjavi koju je dao Skaj Sportu posle meča sinoć.

Zbog toga je bilo interesatno videti šta će u prvoj prilici koja se ukazala medijima da ga zamole za komentar, posle poraza od Runea (2:0), sve direktniji „Medved“ imati da kaže.

Uz kiseo osmeh na licu, krenuo je, iskreno i oštro:

„Iskreno, mislim da sam sa barem 90 igrača na turneji u prijateljskin – a sa pedesetak čak i u odličnim odnosima, i loše se osećam kada mi se desi situacija na terenu kada se ne držim fer-pleja. Šta ga je isprovociralo više – to što sam izvukao prečagu, morao da idem u WC? Šta je on očekivao – da se suzdržavam bezgranično? Ako hoćete baš da idemo korak po korak – bilo je 3:2, imam pet brejk-lopti ali uspeva da se odbrani (svaka čast), a zatim vodim sa 40:0 u narednom gemu – onda odlazim u WC i gubim dva naredna gema, posle čega ima servis za meč? Na koju foru je moj odlazak u WC njega poremetio u takvoj situaciji? Izvinjavam se, ali Saša živi u svom svetu. Petoro igrača mi je prišlo u svlačionici da me pita – kako sam mogao to da uradim? Kada Saša izgubi, pronaćićete 25 intervjua u kojima će reći neke čudne stvari... Momci kao Kasper, Andrej, Karen, pa čak i Dijego – bi imali opravdane razloge da se ljute na mene. Čak sam imao sukob sa Dijegom na ATP Kupu, bojim se da me više ne gleda sa toliko simpatija kao pre – i mnogo mi je krivo da tako pristojan momak kao on više ne misli lepo o meni. Saša nije takav tip – i kada on optuži nekog da ne praktikuje fer-plej – „na jedno uvo vam uđe, a na drugo – izađe“. Mislim – pogledaj sebe u ogledalu...“, u jednom dahu kaže Rus.

„Ne bih previše da dužim po ovoj temi – jer je on ovu izjavu dao odmah posle meča, dok je još bio uzbuđen. Ako bude isto ponovio za nedelju dana – onda će to biti druga priča, kao i u slučaju da se predomisli. Dok ste uzbuđeni – svašta može da se desi – kao što smo imali slučaj tuče Manea i Sanea u svlačionici Bajerna pre neku noć. Saša je izgubio težak meč, imao je servis za pobedu – i sa te strane mogu da razumem ako je to rekao. Bez ulaženja u previše detalja, rećiću vam da nas dvojica nismo nikada bili prijatelji, osim možda nešto kratko u juniorskim danima. On ume da spomene da smo prijatelji tokom govora na ceremonijama dodele trofeja, da je drug sa mnom i mojom ženom iz detinstva – što nije tačno. Ovo što se desilo me neće razočarati – ali ako kroz nedelju dana bude isto mislio – videću da to raspravimo licem u lice u svlačionici. Možda se posle toga bolje razumemo, možda postanemo neprijatelji – videćemo, ali u ovom trenutku me nije previše stalo šta je on rekao i mislio“, zaključuje Danil.

Nije samo Moskovljanin „ratovao na više načina“ sa Zverevim – već i sa publikom, i to opet danas u meču protiv Runea – ućutkujući ih sa prstom na usnama, ili odlaskom na klupu ako ta metoda ne da željene rezultate. Ta „neverbalna komunikacija“ je učestala poslednjih meseci – pa je Kurir interesovalo da li misli da je uspešan u toj vrsti dijaoga sa publikom – i da li je to reakcija ili revolt na zbivanja koja datiraju iz Melburna prošle godine – kada je optužio publiku da je „uništila njegove snove“?

„Moguće da je tako. Opet – da se vratimo malo, na prvi meč sa Sonegom, kada sam mislio da sam odservirao as i hteo da proverim sudijsku odluku da je to bio aut, na šta imam prava. Na to dobijem salvu zvižduka – i pokažem publici da ućuti – jer sam uradio samo ono na šta imam pravo. Juče se ponovila ista stvar – diskutovao sam sa Karlosom (Bernardešom, sudijom) da li je zaista bio aut jer mi se učinilo da sem čak i čuo kako se loptica odbija od linije ali nisam video ni jedan drugi trag osim auta – i eto opet publike koja na to protestuje. Šta drugo da uradim nego da im pokažem da zaćute – ili ću poći da sednem na klupu dok se ne umire? Od sada ću tako reagovati, i ako ceo stadion bude zviždao – ja ću lepo da idem da sednem dok ne završe,“ kaže Medvedev.

Na komentar da to nije pre radio, Danil ima spreman odgovor: „Tačno, jer mi pre nisu toliko zviždali u takvim situacijama. Dešavalo se – ponekad (smeh), ali ne ovako često; ispada da mi to rade na svakom turniru. Eto, da se setimo još jedne situacije – Ju Es Open 2018, i publika mi zviždi – sa razlogom. Ovde – da mi zvižde kada idem da proverim da li je sudija dobro presudio odskok loptice na šljaci? Ne dolazi u obzir – pa ako nećete da se smirite, ja ću da sednem i nema igre dok se ne upristojite. Neka vam je onda prijatno“, objašnjava „Medvedev metod“ ovaj zaista jedinstven igrač i karakter na teniskoj turneji.

Medvedev protiv svih! Podseća li vas na nešto?

