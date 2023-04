PARTIZAN ISPAO IZ EVROKUPA, A ŽELJKO JE REKAO SAMO OVO! Panter jednu rečenicu NIKADA neće zaboraviti, evo zašto je Žoc NAJVEĆI!

Uspeli su košarkaši Partizana da ostvare zacrtan cilj, a to je izbore plasman u TOP 8 Evrolige.

Trener Parnog valjka Željko Obradović odradio je fenomenalan posao sa svojim timom u ovoj sezoni, a o njemu je govorio jedan od najboljih košarkaša Partizana, Kevin Panter.

On je u intervjuu za grčki SDNA u čistom superlativu govorio o najtrofejnijem košarkaškom treneru u Evropi.

- Velikim ga čine njegova domišljatost i inteligencija. Pre svega, ipak, on je neverovatno ljudsko biće. Mislim da mnogi ljudi to ne primećuju jer ih prevashodno interesuje taj košarkaški deo. Poseban je karakter, to kako se ponaša svakog dana, neverovatan je - rekao je Panter.

Jednu rečenicu koju je Željko Obradović izgovorio, Panter nikada neće zaboraviti.

- Ono što nam je rekao prošle godine posle ispadanja u Evrokupu nešto je što nisam čuo u profesionalnoj karijeri. Kaže nam: ’Uživajte u životu’. Nema mnogo trenera koje interesuje igračev privatni život – njemu ne samo da je stalo, nego želi i da uživamo u životu. Život je veći i važniji od košarke, a za neke je dilema ’košarka ili ništa’. Ali ljudi imaju porodice, živote… Nisam video majku skoro godinu dana, ljudi to ne znaju, mlađeg brata oko tri godine. Kroz svašta igrači prolaze i kada ti trener kaže da se opustiš i da uživaš u životu, to je važno. Naravno, radimo vrlo naporno i dajemo sve od sebe, ali uz to se treba opustiti, izaći negde na ručak. Željko je normalan i to mnogo poštujem - kazao je košarkaš Partizana.

Kurir sport