PROTIVNICI, ČUVAJTE SE - STIŽE MOTIVISANI NOVAK! Đoković SVIM SILAMA želi da OSVOJI ovaj turnir - njegov brat je SVE OTKRIO!

Nakon što je elimisan u osmini finala Monte Karla, srpski teniser Novak Đoković uputio se ka Banjaluci, gde će nastupati na ATP turniru Srpska open.

Žreb koji je održan u ovom gradu odredio je da će Novak za prvog protivnika igrati ili protiv dobrog prijatelja Stena Vavrinke, ili protiv njegovog protinika u drugom kolu Luke van Eša.

U Banjaluci nas očekuje pravi spektakl, a o tome je pričao Novakov rođeni brat, Đorđe.

"Mislim da bi nam svaki turnir pozavideo na imenima učesnika, koje imamo u Banjaluci. Pored Novaka Đokovića tu su i Rus Andrej Rubljov, koji je sinoć osvojio masters u Monte Karlu. Tu su još Stan Vavrinka, Gael Monfis, Borna Ćorić, Rišar Gaske, Laslo Đere, Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Dušan Lajović... To su sve sjajna imena. Znamo da navijači u Banjaluci jedva čekaju da počni mečevi i nadam se da će navijati za srpske tenisere. Nadam se da će Monfis da se oporavi od povrede i da napravi neke atraktivne poteze, koji će otići u svet. Želimo da ceo svet vidi šta smo napravili ovde i da pokažemo da smo pravi domaćini", rekao je Đorđe Đoković za TV K1, i potom dodao:

"Mi u organizaciji smo veliki perfekcionisti i uvek tražimo šta bismo još bolje mogli da uradimo. Čitava organizacija, moj tim, koji mene prati godinama, odradio je sjajan posao. Ja sam svima njima zahvalan na posvećenosti i radu. Rade i po 18, 19 sati dnevno da bi ugodili igračima. Uz veliku podršku svih napravili smo vanserijskih uspeh", dodao je direktor turnira Srpska open.

Navijači u Banjaluci su sa velikim nestrpljenjem čekali da Novak stigne.

"Svi su ovih dana pitali kada stiže Novak. On je sinoć stigao po najvećem pljusku na aerodrom, ali to nije omelo veliki broj navijača da ga dočeka i da se slika sa njim. Novak je imao lep i topao doček ne samo na aerodromu već već i u hotelu, teniskom centru. Siguran sam da će u danima koji dolaze Novak osetiti punu ljubav Banjalučana. On ima ovde neverovatnu podršku, kao i cela porodica Đoković. Velika nam je privilegija i čast što smo došli u Banjaluku", naveo je Đorđe Đoković.

Novak Đoković "preksače" prvo kolo, dok će u drugom odmeriti snage sa pobednikom duela između Stana Vavrinke i Luke van Eša.

"Planirano je da Novak igra u sredu, a Andrej Rubljov u četvrtak. Nadam se da ćemo svaki dan imati zanimljiv program. Novak je neko ko je surovi profesionalac i koji gradi svoju formu iz turnira u turnir, iz meča u meč, odnosno iz gema u gem. On se uvek trudi da bude u vrhunskoj formi. Naravno da ne može da bude idealna igra na svakom turniru. Međutim, došao je u Banjaluku sa velikim entuzijazmom, motivom i željom za pobedom. Posle turnira u Banjaluci ima masterse u Rimu i Madridu, kao i Rolan Garos. Sve su to važni turniri, svaki meč je bitan, ali je sigurno da Novak ima veliku želju da osvoji Banjaluku i da ode korak dalje u odnosu na prošlu godinu kada je poražen u finalu turnira Beograda", zaključio je Đorđe Đoković.

Kurir sport